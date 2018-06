La edil no adscrita habla de "continuismo" en este mandato

Continuista es la primera palabra que pronuncia la concejala no adsdrita, Inmaculada López, para definir la gestión del equipo de gobierno en los tres años que va de mandato. Su política no ha supuesto un cambio respecto a la aplicada por el gobierno anterior. "Han habido cosas puntuales, porque tampoco era difícil. Veníamos de un mandato donde no se había hecho nada. Por muy poco que se haga... si vienes de un tiempo sin nada...", reconoce a pesar de todo. Nada, abunda, que sea sustancial, más bien "limosnas, que no dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana, con los planes de empleo, por ejemplo".

López se centra, junto a este resumen inicial, en el último año en el que se ha repetido, cuestiona, "lo que viene haciendo en los últimos años, que es gestionar lo que ya hay", pero no ir más allá. Eso sí, destaca que haya habido una capacidad de diálogo "con la parte izquierda del tablero", concretamente con Sí se puede para intentar un acercamiento sobre los presupuestos municipales -no alcanzado- que no se puso en práctica en 2016 para cerrar las cuentas municipales. "Entonces -recuerda- pactó con Ciudadanos los presupuestos". A pesar de ello, deja en duda este cambio al considerar que puede ser consecuencia de la obligación antes la negativa de la formación naranja de sentarse a negociar por no haberse ejecutado las propuetas de su acuerdo de 2016.

Sobre las razones, a su juicio, de esa gestión que sigue siendo la misma -y que se refleja en que no haya nada que resaltar en el último año- la edil señala a la parte andalucistas del gobierno municipal. "Quizás la responsabilidad, o al menos no toda la responsabilidad, no la tenga siquiera el PSOE. El pacto de gobierno con los andalucistas puede suponer un lastre a la hora de gestionar temas importantes en la ciudad", sostiene y pone ejemplos. Ahí está la Empresa de Suelo Isleña (Esisa), "en la que siguen sin querer meter mano para comprobar si su gestión ha sido la adecuada en estos años". También, según palabras, el Patronato de Deportes, que sigue funcionando a pesar de que otros organismos autónomos se han liquidado, como el Impi o la Fundación de la Mujer. La situación de los servicios de Limpieza y Recogida de Basura, o del Agua, son otros temas que pone sobre la mesa, y que corresponden precisamente a la gestión del primer teniente de alcaldesa, el andalucista Fran Romero.

La concejala no adscrita insiste en que la gestión sigue siendo la misma en los últimos meses, sin que se haya llevado a la práctica o planteado algún revulsivo para la ciudad en este año, "y no ya solo en este año, sino en todo lo que llevamos de mandato", matiza. Frente a eso, López ironiza sobre la presencia mediática y en las redes del gobierno municipal, "mucho decoro, mucho autobombo", son sus comentarios al respecto, que achaca en la parte que le toca a la formación política de la alcaldesa, Patricia Cavada, "como buena vieja política que es, el PSOE de toda la vida", deja claro.