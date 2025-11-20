Un documental de José Manuel Colón rescata la relevancia del periodista isleño Pepe Oneto

Pepe Oneto, isleño de San Fernando y gaditano de corazón, fue una de las figuras más influyentes y respetadas del periodismo español. Su trayectoria, marcada por un firme compromiso con la verdad, una incansable curiosidad y una brillante capacidad de análisis, lo convirtió en una referencia imprescindible para comprender la historia reciente de nuestro país. Considerado uno de los mayores expertos en el 23-F y en la Transición, su mirada rigurosa y su labor informativa dejaron una huella imborrable en el panorama mediático nacional.

Este viernes 21 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro de Congresos de San Fernando, acogerá —hasta completar aforo— la proyección de un adelanto del documental Oneto, una obra creada para rendir homenaje a esta figura excepcional.

Un documental de José Manuel Colón rescata la trayectoria de Pepe Oneto

El documental recoge más de veinte testimonios y un amplio conjunto de materiales de archivo, algunos inéditos, que permiten reconstruir la vida, el pensamiento y la influencia de Pepe Oneto desde una perspectiva íntima y a la vez histórica.

Oneto está dirigido por José Manuel Colón y realizado por Historia de un Periodista SL, con el patrocinio del Ayuntamiento de San Fernando y la producción de Alquimistas Producciones SL.