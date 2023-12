El diálogo con Berenguer

La primera novela que leí de Luis Berenguer fue Tamatea, novia del otoño (1980). Su manera de indagar en los pliegues sentimentales y en la conciencia de los personajes, haciendo de la intimidad una parte de la realidad, me capturó. Me interesó la forma en la que contaba la evolución de la sociedad española y la posibilidad de conocer la educación sentimental de los otros, de la gente que había vivido lo que yo no viví. Gente que habitaba mi misma época, pero con distinta edad. Cada cual debía enfrentarse a sus contradicciones.

La admiración me llevó a El mundo de Juan Lobón. Es la historia de un cazador furtivo, una historia en primera persona que despliega las contradicciones humanas en el diálogo con la realidad y llena de humanismo y comprensión popular la tradición narrativa que había mantenido Camilo José Cela en la literatura de posguerra. Con la lectura de Marea escorada y Leña verde, me convencí de la calidad literaria de Berenguer. A veces se discute sobre si las pertenencias generacionales o la inclusión en grupos, multiplican la repercusión literaria de un autor. Recuerdo que algo escribió sobre esto Alfonso Grosso en un texto dedicado a Berenguer. Es posible. Pero al abrir los libros de Luis Berenguer yo sentí el diálogo personal que establece un autor con su lector, y un lector con su autor. Más allá de cualquier consigna, la relación ética de la literatura con la existencia está en su poder para permitirnos vivir la vida de los otros, el sentido humano de sus actos, el poder de sus recuerdos. Esa es la verdadera dimensión de ética política que ofrece la literatura. La buena literatura es mucho más poderosa que los panfletos. Yo sigo habitando en la Baja Andalucía y en las sierras de Cádiz.