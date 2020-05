Desescalada en San Fernando: El PP demanda extremar el mantenimiento de parques y jardines

El Partido Popular (PP) de San Fernando ha pedido al Ayuntamiento extremar el cuidado y la conservación de los parques y jardines públicos de la localidad que la ciudadanía ha vuelto a disfrutar con el relajo de las restricciones del confinamiento por el coronavirus.

La vuelta a esta utilización obliga al Ayuntamiento a un mantenimiento "muy cuidadoso" de estas zonas verdes, "frecuentadas cada día por miles de isleños", advierte la secretaria general de los populares, María del CArmen Roa. Este servicio, que pagamos entre todos, recuerda, debe estar a la altura de las circunstancias.

El PP hace mención a las denuncias vecinales por el mal estado de algunas zona de los parque públicos, como El Barrero o el Almirante Laulhé, pasando por el parque de Las Esculturas y el de las Huertas. Roa pone de ejemplo las escaleras para acceder al mirador de El Barrero. Por un lado, lamenta, el vandalismo ha vuelto a hacer de las suyas con pintadas, roturas, desplazamiento de bancos y basura. Por otro, las hierbas campan a su antojo haciendo prácticamente inviable el acceso por las escaleras. "La dejadez ha convertido esta zona del parque en un selva de hierbas y basuras", subraya.

"Hay que extremar la limpieza, el mantenimiento y la conservación, y ya no solo por motivos estéticos (que también) sino por una mera cuestión de higiene. No podemos permitirnos el lujo de generar focos de insalubridad, y que eso no suceda es responsabilidad exclusiva del gobierno municipal", finaliza.