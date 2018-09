El debate del centro de salud pendiente irrumpe en el inicio del curso político

El inacabado centro de salud de Camposoto ha vuelto a escena meses después de que el recinto fuera vallado y mínimamente adecentado por parte de la Consejería de Salud y justo cuando está a punto de cumplirse un año de las reivindicaciones ciudadanas que se iniciaron tras más de un lustro de abandono. Esta vez ha sido el PP el que ha rescatado el tema en el comienzo del nuevo curso político con la evidente intención de reabrir el debate y en un tono claramente preelectoral. Tanto que el candidato isleño, José Loaiza, aseguró ayer que si Juanma Moreno, presidente de los populares andaluces, llegaba a la presidencia de la Junta pondría fecha e inauguraría este centro de atención primaria que está prometido desde 2005 y cuyas obras van camino de cumplir seis años de absoluto parón.

Acompañado de la parlamentaria andaluza Ana Mestre, el portavoz del PP de San Fernando visitó ayer las instalaciones sin terminar y anunció que el grupo popular trasladará de nuevo a la comisión de salud la situación del centro de salud de Camposoto para interpelar a la consejera, Marina Álvarez, acerca de los planes que el gobierno andaluz tiene para este equipamiento sanitario destinado a prestar servicio a una población de unos 25.000 habitantes y, consiguientemente, a aliviar también a los tres centros de atención primaria restantes que existen en San Fernando.

El grupo popular trasladará de nuevo el problema al Parlamento andaluz

La Junta -advirtieron Loaiza y Mestre- no tiene fechas para retomar estas obras para las que en su día se iban a destinar hasta 2,3 millones de euros. No hay plazos ni presupuesto ni se sabe cuándo se calcula que podría estar en funcionamiento. Su actuación se ha limitado a una intervención mínima para limpiar y acondicionar los terrenos abandonados durante años que, transcurridos unos meses, ha quedado sin efecto alguno al no existir un mantenimiento de las instalaciones. De hecho, desde el PP se señalaron también ayer las evidentes muestras de abandono que presentan las obras.

La Junta, desde que volvió a alzarse la voz para exigir la terminación de este edificio, ha revisado y redactado un nuevo plan funcional, que es el primer paso para retomar las obras. Pero no ha ido más allá, lamentan los populares, para los que esta maniobra no ha sido sino una mera operación de maquillaje con la que se pretendía apaciguar los ánimos ciudadanos.

"Todo es una sarta de mentiras", según Ana Mestre. "No hay plazos para la gestión del proyecto, para el inicio de la obra o para la puesta en funcionamiento del centro de salud", apuntó, por su parte, Loaiza.

Y en eso coincide el PP con lo que reclama el movimiento ciudadano que exige la terminación y puesta en marcha de este equipamiento: una hoja de ruta que debe partir, en primera instancia, de la redacción de un nuevo proyecto y de la dotación de una partida presupuestaria para poder ejecutar las obras que restan para acabar el edificio y ponerlo de una vez en funcionamiento. "No se puede continuar engañando a los ciudadanos y dar una patada hacia delante. Es una promesa de los socialistas que se remonta al año 2005", señaló Ana Mestre. La situación -apuntó por su parte Loaiza- sigue siendo exactamente la misma que la que existía en el año 2011, cuando se pararon las obras.