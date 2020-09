Críticas por no celebrar en San Fernando el encuentro sectorial con la Academia de Cine

El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, ha criticado que San Fernando no fuera el lugar escogido por el Ayuntamiento isleño para celebrar el encuentro sectorial que el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, mantuvo ayer -en las vísperas de la entrega del Premio Las Cortes a esta entidad- en la capital gaditana con representantes del mundo del cine de Cádiz y de Andalucía.

Un gesto -aduce el edil andalucista desde la oposición- con el que la alcaldesa, Patricia Cavada, "desplaza a La Isla del foco de atención" que debe tener en esta fecha histórica.

"El gobierno local no aclaró en el programa de actividades de este 24-S el lugar de este encuentro, que acogió ayer la sede de la Diputación Provincial y contó con la colaboración de la Universidad de Cádiz. ¿Qué necesidad había de trasladar este acto fuera de San Fernando?, ¿acaso San Fernando no cuenta con equipamientos y espacios dignos de ser escenario de un acto de estas características teniendo al Real Teatro de las Cortes, el Castillo de San Romualdo o el Centro de Congresos y Exposiciones? No es lógico que la primera intervención mediática del premiado no tenga lugar en La Isla", reflexiona Fran Romero.

Recuerda el edil andalucista que no es nada nuevo. Ya en 2019 el gobierno "sorprendió a todos eligiendo el monumento de Cádiz a La Pepa y el lema 'Constitución de 1812' como imagen del 24 de Septiembre, en lugar de optar por la imagen de un elemento isleño y por el lema Cortes de la Real Isla de León de 1810, que hasta ahora era lo habitual.

"Ya lo dijimos en su día, San Fernando cuenta con numerosos edificios y espacios de importancia parlamentarista como para tener que recurrir a otros, entre ellos el Sitio Histórico Puente Suazo, el Real Teatro Las Cortes, la Iglesia Mayor o la Compañía de María”, señala el portavoz.

"Creemos que Cavada ha perdido del todo la perspectiva. Lo que conmemora nuestro 24 de Septiembre es la convocatoria a Cortes Generales y Extraordinarias en la Villa de la Real Isla de León, aquella que resistió en 1810 el asedio del ejército napoleónico y frenó al invasor, cuando España fue una Isla. No podemos dejar que se diluya el Espíritu del Diez, no podemos dejar que este gobierno local permita que el 24 salga de San Fernando y que la ciudad vaya perdiendo protagonismo en su propia festividad”, finaliza Romero.