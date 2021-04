Crece la tensión entre los sindicatos de la Policía Local y el Ayuntamiento de San Fernando

La tensión entre los representantes sindicales de la Policía Local de San Fernando y el gobierno municipal ha crecido tras la reacción del ejecutivo municipal a la protesta que este viernes tuvo lugar en la escalinata del Consistorio para denunciar las carencias de la plantilla.

Para el SIP-An (Sindicato de la Policía Independiente en Andalucía), que desde el equipo de gobierno se aludiera en sus declaraciones a la paga de 1.600 euros por el concepto de productividad que irá al próximo pleno constituye "una media verdad" lanzada de manera "malintencionada" y con "malas artes" con la que se intenta poner "a los pies de los caballos" a la Policía Local de cara a la ciudadanía y enturbiar las acciones sindicales y las legítimas demandas de mejoras en el servicio que se vienen realizando.

De ahí que hayan querido "desmontar esa media verdad" recordando, en primer lugar, que en dos ocasiones se rechazó dicha compensación económica en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento. "La mayoría social de la Mesa votó en contra: nuestro sindicato Sip-An y los compañeros de SPLI y CCOO. Solo obtuvo el voto y apoyo de CSIF, sindicato prácticamente residual a nivel policial y que comprende casi únicamente a los mandos de Jefatura", afirma el colectivo sindical.

"Desde el Sip-An votamos no a esa propuesta que ahora nos echan en cara por los mismos motivos que venimos defendiendo en cada oportunidad que tenemos ocasión. No queremos dinero, solicitamos reconocimiento al esfuerzo, mejoras laborales físicas y técnicas. Todo tipo de acciones que redunden en un mejor servicio al gran olvidado por nuestra Corporación: el ciudadano de La Isla", afirma el sindicato de la Policía.

Hay -insiste- carencias básicas que solventar en el día a día "que bien se podrían solucionar con esos 1.600 euros con los que se quiere comprar nuestro silencio".

"Hay una impresora que medio funciona en toda la Jefatura, eso si hay folios porque no sería la primera vez que los policías tienen que traer el papel de sus casas. Recordamos los tan famosos chalecos antibalas para cada agente, que brillan por su ausencia. La furgoneta de Atestados, pilar básico para realizar los controles de alcoholemia, no existe, no hay. Y así un largo etcétera", recriminan los representantes sindicales del SIP-An.

Y a eso añaden la falta de personal. "¿Cómo se justifica socialmente que hayan menos de 60 policías en los turnos para una ciudad de 100.000 habitantes?", se preguntan.

"Desde Sip-An lanzamos un órdago al gobierno local: cojan esos 1.600 euros que iban a destinar sólo a los agentes de productividad y, si no quieren gastarlo en mejorar las condiciones laborales de su policía ya que éstas redundarían en un beneficio directo al ciudadano, gástenlo en ayudas a los parados de la ciudad, en tapar los boquetes de las calles, en mejorar las barriadas olvidadas", afirman.