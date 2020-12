Un corto del isleño David Ibernia, nominado a la mejor película en el festival Notodofilmfest

El corto de animación reducida En el cine (año 1 A.C.), obra del isleño David Ibernia, ha sido nominado en a la Mejor Película en el festival de cine Notodofilmfest. Eso quiere decir que ha sido seleccionado junto a otros 8 trabajos nominados entre más de 700 cortos que se han presentado desde 17 países diferentes países. "Y eso ya es un regalo", puntualiza el autor, que, de entrada, aspiraba a ser seleccionado para el mejor trabajo de animación o para el premio Iberdrola que incluye también el festival. "Pero no ha sido así, sino que ha sido nominado a la Mejor Película. Es decir, que ha sido escogido entre los mejores trabajos de todas las categorías", explica algo abrumado. Es, de hecho, el único trabajo de animación que ha llegado tan lejos. "Supongo que ha gustado la idea", añade al referirse al espíritu que mueve también a los organizadores del festival.

Porque lo suyo es contar mucho con lo menos posible, que viene a ser el concepto de la animación reducida. Así que la sencillez de los dibujos y la sobriedad de los recursos a utilizar es inversamente proporcional al contenido, a la creatividad, a lo mucho que se quiere contar, en este caso, en poco más de un minuto hablando sobre la última película vista en el cine. Lo de 'año 1 A.C.' -aclara David Ibernia- quiere decir en la época anterior al Covid, cuando los seres humanos hablaban libremente de cine y de otras cosas sin pensar en lo que se les iba a venir encima con la pandemia y todo lo que arrastra.

Aunque hablar del cine, además de una declaración de amor por el séptimo arte, es también un pretexto para abordar en clave de humor irreverente otras cuestiones como los convencionalismos sociales o la soledad. Sí, todo eso se puede hacer en poco más de un minuto. Y el caso es que el corto de David Ibernia se inspira en una anécdota que le ocurrió mientras estuvo trabajando en Granada.

Además repite, porque este animador 2D e ilustrador digital, que recientemente ha estado trabajando con algunos videoclips y para las redes sociales, ya fue nominado a la Mejor Película de Animación el año pasado en el festival Notodofilmfest por el corto distópico El pollo persona.

La carrera de David Ibernia comenzó con cortos amateur como Amiga mía (ganador de un premio en el Malagacrea 2004) y, tras un periodo de trabajo como cámara y editor en televisión, sigue en el mundo audiovisual con notables obras como el cortometraje Silencio en el cielo -nominado al mejor corto de animación en el FIBABC 2018-, videoclips como el estrenado recientemente Perverse Denigration of God de la banda de metal Devil In You o la serie de Colegas en el que se desarrollan unos diálogos reales de situaciones cotidianas y extrapolados a un stop-motion en plastilina. También ha colaborado con ilustres artistas isleños como Alex O’Doherty o el ganador de un Goya por Ágora, Javier León.

Notodofilmfest cierra su 18ª edición con una gala virtual que se podrá ver en directo esta tarde, a partir de las 20.00 horas, desde el perfil de YouTube del festival.

Los nominados optan a más de 20.000 euros en premios, divididos en 17 categorías, que serán otorgados por el jurado de la edición, presidido por Oliver Laxe, a quien acompañan Javier Fesser, Óscar Jaeneda, Eva Leira y Yolanda Serrano.