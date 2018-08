El coronel sí tiene quien le escriba

El recientemente fallecido coronel Javier Martínez Pastor, mi hermano, ha tenido más suerte que el de García Márquez, porque sí tiene quien le escriba aunque tal vez estos mensajes no tendrán ya destinatario. Hace sesenta años tú y yo escribimos, publicamos y tratamos de demostrar que, si la física cuántica era cierta, el Tiempo tenía que ser discontinuo, algo así como los fotogramas en un film. Pronto lo olvidamos porque aquello no pasaba de ser un ejercicio de diletantismo juvenil. Unos meses antes de tu muerte me llamaste para decirme que unos físicos habían demostrado la discontinuidad del Tiempo, lo que aparte de la importancia de tal confirmación no nos produjo emoción alguna. Mala suerte la tuya que te llevó a decirme, tan solo unos días ante de tu muerte, la pereza que te daba morirte con este calor o lo que es lo mismo, la trivialidad de la muerte en cuya filosofía fuimos educados. Ahora, tras tu muerte, es posible que te hayas quedado en ese espacio en blanco entre dos fotogramas, algo así como en el "No Tiempo". Mas lo importante no es lo que pasa sino lo que se queda y en nuestro caso lo que permanece es la huella de tu paso por la vida, tu inteligencia fuera de lo común, las huellas de tus afectos. Nada importa ya, esta carta no la recibirás nunca porque donde quiera que estés si es que estás en alguna parte, por no haber no habrá ni apartados de correos, así que nunca más volverás a saber de nosotros, mientras que tus hijos y tus hermanos tendremos siempre tus recuerdos.

Fdo. Manuel Martínez

Pastor