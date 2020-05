Coronavirus en San Fernando: "No hay romería, pero sí hay Rocío"

"Este año no hay romería pero sí hay Rocío". Es el lema que Ana Ortiz, hermana mayor de la hermandad de San Fernando, no se cansa de repetir a todos los que le preguntan por el camino que este año se quedarán sin recorrer por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus.

La romería, que además requiere cada año de un importante despliegue de medios dada la gran cantidad de gente que mueve, se suspendió en el pasado mes de marzo, antes incluso de la Semana Santa. Así que los rocieros isleños encaran la semana que queda para Pentecostés con bastante resignación. "Va a ser un Rocío distinto, de eso no cabe duda, pero no queda otra. Pero no pasa nada, la Virgen nos estará esperando y estoy segura de que los rocieros acudiremos a ella en cuanto que se pueda ir", afirma su hermana mayor, que reconoce que echará también mucho de menos la convivencia que supone el camino. "La romería es compartir con los hermanos, con los amigos... Y eso no lo vamos a tener este año. Va a ser un Rocío íntimo y desde luego inusual", insiste.

HOy, si no hubiese sido por el virus, la hermandad de San Fernando habría protagonizado uno de los grandes momentos de la romería con su salida de La Isla y su despedida del Patrón y de la Patrona... "Es uno día muy especial para nosotros", afirma su hermana mayor. Aunque también lo es para La Isla, para la que es ya toda una tradición despedirse de los romeros en esas vísperas de Pentecostés en las que la carreta con el Simpecado de San Fernando recorre la ciudad de punta a punta, desde la parroquia de la Sagrada Familia hasta el Carmen.

Lo recordarán con el rezo del ángelus, que se celebrará hoy a mediodía en la iglesia de la Bazán. Las puertas del templo estarán abiertas desde aproximadamente las 11.30 para que los hermanos y fieles que lo deseen puedan acercarse, siempre -advierte Ana Ortiz- cumpliendo estrictamente con todas las medidas impuestas para la fase 2 de la desescalada, que empieza también este lunes.

La hermandad matriz ha pedido también a todas las filiales que a la medianoche del próximo domingo se reúnan para participar en el llamado Rosario de las Hermandades que se celebra unas horas antes de la salida de la Virgen en la aldea de El Rocío. "Nos reuniremos también para rezarlo en la iglesia", afirma la hermana mayor.

Desde hace un par de días se celebra también la novena que muchos devotos están siguiendo a través de las redes, donde cada día se recuerdan a las hermandades filiales. Este sábado le tocó al turno a la de La Isla.