Convocado otro Pleno extraordinario en San Fernando para amortizar 13,4 millones de préstamos suscritos hace unas semanas

El Ayuntamiento de San Fernando ha convocado un Pleno extraordinario -el segundo que se celebrará esta semana- para el próximo viernes a las 9.00 horas. La sesión solo abordará un punto en el orden del día: la aprobación de una nueva modificación de crédito de los presupuestos municipales de 2025 que permitirá amortizar más de 13 millones de euros en préstamos suscritos hace apenas unas semanas con el propósito de dar cobertura financiera a proyectos de diversa índole. Entre ellos, se citaba en el pleno del pasado mes de septiembre -en el que se dio luz verde a la operación de crédito- el paseo de La Almadraba, la redacción de los proyectos del futuro auditorio previsto en el antiguo Cine Alameda y de la piscina cubierta planteada en la avenida Constitución o las obras para la remodelación de la capilla del desaparecido convento de las Capuchinas, a la que se ha propuesto dar uso como sede del Consejo de Hermandades.

La amortización de estos préstamos -el importe total asciende a 13.460.262,42 euros- se llevará a cabo con dinero procedente del remanente de Tesorería (11.460.262,42 euros) y del capítulo presupuestario destinado a personal (dos millones de euros) a través de la modificación de crédito que, salvo sorpresa mayúscula habida cuenta de la mayoría del grupo socialista, se aprobará en el Pleno extraordinario del viernes.

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha salido al paso de la convocatoria de esta sesión plenaria para denunciar el "fraude de ley" en el que -afirma- incurre nuevamente el Ayuntamiento de San Fernando con esta operación, que pasa por amortizar préstamos millonarios suscritos hace solo unas semanas haciendo uso para ello del remanente y de las partidas de personal. Préstamos -ha recordado- que la propia Intervención calificaba de "innecesarios" en los informes que acompañaban el expediente ya que "la Tesorería Municipal dispone de liquidez suficiente y no existen necesidades de financiación que la justifiquen". Asimismo, alertaba de que "no se dispone de tiempo material suficiente para ejecutar las inversiones derivadas de la operación en el presente ejercicio" y subrayaba que la concertación de los préstamos "carece de justificación económica real".

“Hablamos de un gobierno que anualmente pide dinero al banco sin necesitarlo, que lo hace a sabiendas de que no podrá invertirlo a tiempo y que después utiliza el remanente y, con mayor gravedad, fondos del capítulo de personal no ejecutados negligentemente para amortizarlo. Esto no es gestión, es un artificio contable que incurre en fraude de ley. Cuando el dinero público se usa así, no se administra: se manipula. No se trata de estabilidad ni de deuda cero sino de aparentar gestión y abusar del mismo con fines espurios", ha afirmado el edil andalucista al cuestionar el modus operandi del ejecutivo de Patricia Cavada.

Romero ha insistido además que parte de la financiación de esta amortización anticipada procede del Capítulo I, es decir, del presupuesto destinado a personal municipal, lógicamente procedente de las numerosas plazas vacantes que quedan sin cubrir en la administración local. "Reducir crédito en personal mientras se amortizan préstamos innecesarios demuestra una total desconexión con la realidad de los servicios públicos y las necesidades de plantilla, entre ellas la Policía Local por poner un ejemplo de movilización reciente, que sigue sin medios materiales y personales", ha añadido al recordar las recientes protestas y demandas de estos funcionarios. "La plantilla escasa y envejecida de la Policía es fiel reflejo de la del ayuntamiento en general. Pues ahora no solo no invierten con responsabilidad y eficacia en recursos humanos sino que las partidas presupuestarias previstas en ese engaño anual que es el presupuesto municipal se usan para los proyectos que no se ejecutan pero que engrosarán la revista electoral de Cavada en 2027".

Para AxSí, esta gestión económica no resulta "coherente" ya que, si se dispone de un presupuesto y de liquidez suficiente, lo correcto es planificar las inversiones y asegurar su ejecución en lugar de recurrir a préstamos millonarios "innecesarios" para después cancelarlos con la finalidad de "aparentar solvencia financiera" ya que, evidementemente, la deuda vuelve a quedarse a cero.

"Exigimos una revisión profunda del modelo económico municipal, orientando los recursos, por una parte, hacia proyectos propios de las competencias básicas de un Ayuntamiento y necesarios para el bienestar de la ciudadanía. Y, por otra, a contar con una plantilla que sea capaz de afrontar con eficiencia los retos que tiene San Fernando, por ejemplo, en mantenimiento de nuestros espacios públicos, alumbrado, limpieza, zonas verdes o equipamientos deportivos", asevera.

"Padecemos a diario noticias sobre proyectos e iniciativas malogradas o que se demoran en exceso precisamente por esa situación de escasez de medios humanos. El dinero público debe servir para transformar la ciudad, no para fabricar titulares ni sostener una política de escaparate. Lo que hoy se presenta como deuda cero es, en realidad, ejecución cero", ha insistido el portavoz de AxSí en un comunicado.