Convocada para el lunes 24 la concentración por la muerte en al calle de una persona sin hogar en San Fernando

Colectivos y ciudadanos, durante una concentración por la muerte de una persona sin hogar en marzo del pasado año

Bajo el lema 'No más muertes en la calle', la Plataforma por los Derechos de las Personas sin Hogar y Colectivos Vulnerables han convocado para el próximo lunes 24 a las 18.00 horas una concentración en la céntrica plaza del Rey.

Dicha protesta se lleva a cabo a raíz de la muerte -el pasado día 10- de una mujer, Pepita, que vivía en la calle, "para poder expresar nuestro dolor, apoyo y reivindicación por su muerte".

La concentración, de hecho, se convocó nada más conocerse la muerte de esta persona sin hogar, si bien tuvo que aplazarse al no obtener la Subdelegación del Gobierno.

La plataforma está integrada por la Asociación Personas sin Hogar con Derechos (Peshode), Calor en la Noche y Asociación Pro Derechos Humanos.

La muerte de esta persona sin hogar se conoció gracias a la denuncia realizada por la presidenta de la asociación Personas Sin Hogar con Derechos. Pepita falleció a primeras horas de la mañana en las inmediaciones de la Bazán. Aunque era de San Fernando, había estado fuera durante un tiempo y apenas hacía una semana que había regresado con su actual pareja huyendo de una situación de malos tratos (de su anterior pareja). Tenía patologías cardíacas. No pudo acceder a las plazas del albergue Federico Ozanam, aunque -según fuentes municipales- se le ofrecieron alojamientos alternativos en otras localidades. Fue asistida por los servicios de urgencia, que intentaron reanimarla pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.