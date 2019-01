Los contratos menores de 2018 superaron los 2 millones de euros

La plataforma de contratación del sector público del Estado recoge en el perfil de contratante del Ayuntamiento de San Fernando los contratos que la administración local saca a licitación desde que entró en vigor la nueva ley que plantea este procedimiento para dar publicidad a la gestión municipal. Tanto la oposición como otras formaciones políticas reclamaban, sin embargo, desde hace unos meses que también hubiera transparencia en los contratos menores. No ha sido hasta hace una semana cuando se ha subido a esta web la relación de estos contratos de obras y de suministros y servicios que en total suponen casi 2 millones de euros (sin IVA) de coste para las arcas municipales, sin contar los primeros meses del año pasado.

A más de 2 millones asciende, por tanto, el gasto del Ayuntamiento a lo largo de 2018 para cubrir necesidades de la ciudad, pero también de sus edificios municipales, sus equipamientos, sus servicios y de la plantilla municipal. En concreto, según los listados colgados en internet estos contratos de obras que no superan los 40.000 euros y de servicios o suministros que no alcanzan los 15.000 euros (son los topes que marca la norma), suponen algo más de 1.945.000 euros entre marzo y diciembre. Hay que recordar que no fue hasta marzo, precisamente, cuando comenzó a aplicarse la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). En la relación que ahora se muestra aparece el adjudicatorio, la cuantía gastada, el número de expediente y el objeto de la vinculación contractual con el Ayuntamiento. En total se recogen hasta 502 contratos que oscilan entre los 74,38 euros del de menor coste hasta los 37.504,90 euros del de mayor cuantía. El Ayuntamiento ha recurrido en estos casos a un total de 366 empresas, autónomos, negocios o suministradores.

Los contratos de obras son los que se sitúan entre los que tienen la cifra más alta. Además del mencionado, que respondía a la adecuación del terreno de La Magdalena para la Feria del Carmen, también están las obras de mejora de la zona de juegos infantiles de la calle General Castaño, cuyo coste supone 34.772,30 euros.El adjudicatorio fue Rhodas Albañilería en General, que no vuelve a aparecer más en los listados, pero que por ejemplo se encargará del skate park que está previsto en Camposoto. También está entre los contratos de mayor cuantía la recién adjudicada remodelación y adecuación urbana de la plaza Sánchez de la Campa, conocida como plazoleta de las vacas. El equipo de gobierno ya informó de que sería la empresa Rehabilitaciones y Construcciones Nual XXV SL la que realizaría los trabajos por una cuantía de 28.841,67 euros.

Por el contrario, están registrados contratos que no llegan ni a los 100 euros. El más barato para las cuentas municipales es el suministro de dos placas conmemorativas para el reconocimiento a los abuelos del barrio de La Casería, por 74,38 euros que se compró a Rótulos Bahía. A la misma sociedad se adquirió un roll up anunciador del Día Internacional del Flamenco por 80 euros. Cristalería El Carmen reparó de urgencia la cerradura de la puerta de cristal de la Oficina Municipal de Turismo por 98 euros. La Asociación Fotográfica Isla de León (Afil) se encargó del suministro de medallas para los trofeos de los ganadores del IV Certamen Fotográfico de la Feria del Libro, por un importe de 120 euros. Otro contrato de esas dimensiones fue la compra de corona y centro de flores para la conmemoración del Día de Difuntos a José Luis Cardoso García.

Dentro del listado de 502, y a pesar de ser los de mayor cuantía generalmente, los contratos de obras no llegan a la cuarentena, incluyendo en ese número contratos para la elaboración de algunos proyectos de obras. Son más numerosos los que se refieren a actuaciones, ya sea conciertos y representaciones –tanto en el Teatro de Las Cortes, como en plazas, o dentro de eventos como la Noche Blanca, La Isla Encantada o la programación del 24 de Septiembre, por ejemplo–; o acciones culturales, como la Feria del Libro o talleres infantiles. Rondan los 90 contratos, incluyendo aquellos servicios o suministros de elementos necesarios para la celebración de estos acontecimientos, ya sea el sistema de luz, sonido o escenarios. Reparaciones de vehículos municipales, campañas institucionales, suministro de cartelería y programas para distintos eventos, reparación o mantenimiento de climatización de edificios municipales, de ascensores en colegios o en dependencias municipales, suministro de material sanitario o la limpieza de los módulos de aseo en distintos eventos forman parte de esta variopinta relación.