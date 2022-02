Los contratos menores del Ayuntamiento de San Fernando suman en 2021 más de dos millones de euros

Los contratos menores del Ayuntamiento de San Fernando superaron los dos millones de euros el año pasado. El gobierno optó por esta modalidad administrativa para un sinfín de actuaciones, servicios o suministros, también actividades culturales y trabajos técnicos. No todos los contratos tramitados llegan a formalizarse en primera instancia.

El año 2021 comenzó con un gasto en el primer mes de casi 144.000 euros para 20 contratos y cerró el último con 34 contratos (cuatro sin adjudicar) con un coste total de casi 166.000 euros. Ni la apertura ni el cierre de este periodo acumularon el mayor desembolso, algo que se apunta junio, con 348.658,68 euros. No en vano, fue el mes que más contratos se plantearon: hasta 73, si bien uno de ellos quedó desierto. Coincide con la fecha en que desde el Consistorio se daba forma a la programación de actividades de la temporada estival, por lo que se producen contratos para cerrar actuaciones, pero también para todo lo vinculado a los preparativos de la fiesta alternativa a la Feria del Carmen, que de nuevo por la pandemia del covid no se celebró; y para ajustar los detalles de cara a la inauguración en julio del Museo Camarón.

El diseño del cartel de la festividad del Carmen (620 euros), representaciones infantiles en el Castillo de San Romualdo (2.400 euros), la organización de la II Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos (6.429,75), actuaciones del ciclo Flamenco al Aire (14.250 euros), cortinaje para el Museo Camarón (6.916) o actuaciones bandas locales para las Noches del Castillo (14.950) son algunos ejemplos. También se cerraron contratos para la puesta a punto de la playa, como la auditoría para el mantenimiento del distintivo Q de Calidad (1.575 euros) y el suministro y montaje de los equipamientos deportivos (12.610,58).

La cifra registrada en junio hace que el conjunto del primer semestre supere con creces al segundo semestre, en concreto son casi medio millón de diferencia: algo más de 830.000 euros entre julio y diciembre y más de 1,3 millones de euros de enero a junio, lo que hace un total en el año de más de 2,1 millones. En esta cuenta también influye que la mayoría de las campañas de publicidad institucional contratadas a medios locales, provinciales e incluso de fuera de Cádiz –ya sea en papel, radio, televisión o digital– se concreten los meses de marzo y abril.

Este gasto de más de 2 millones de euros corresponde a un total de 488 contratos tramitados, aunque no todos terminaron formalizándose, algo menos de una veintena, por errores en las ofertas de las empresas o de autónomos presentados o por que los invitados (tres opciones, como es habitual en este tipo de contratos) no aceptaron la propuesta – sea por no estar interesados, por no estar de acuerdo con el montante económico o por los tiempos, como demuestra el hecho de que en un segundo intento sí se presentaran.

Si junio fue el mes que más contratos acumuló, el que menos –dado también que la actividad administrativa se rebaja por las vacaciones de verano– fue agosto, que solo llegó a 17, y a un gasto de 121.389,37 euros. La cifra acumulada fue menor, sin embargo, en febrero que sumó 114.499 euros con 45 contratos. Entonces el más elevado fue para el cerramiento de la zona canina de Villamaruja (que ejecutó Juan Antonio Rodríguez Candón) por 13.000 euros. Mismo coste que tuvo ese mes las arcas municipales con las dos exposiciones sobre Mujeres de la Plastihistoria y Plastihistoria de la Música de las que se encargó la Fundación Educa. El contrato más barato de ese mes fue para el grabado de medallas corporativas, un trabajo que hizo Lorenzo Serván Blanco por 82,62 euros.

Estos tres contratos muestran apenas unos ejemplos de la variedad de actuaciones y servicios que cubre el Ayuntamiento con la modalidad de contratos menores. Son los referidos a actuaciones urbanísticas los que mayor coste suponen, de hecho el más caro se formalizó en diciembre y corresponde a la renovación del pavimento del Paseo Joly Velasco, unos trabajos que desarrolla Pavimentos Industriales y Deportivos San Fernando SL por 39.952 euros. En el mismo mes también se ha adjudicado a Urbaser SA las tareas de ajardinamiento del parque Sacramento por 36.932,21 euros. Por 39.446,20 euros se encargó a José María Rodríguez 2003 la reurbanización de Mariana de Arteaga en enero de 2021. Moneleg es responsable de la canalización de medio tensión para el soterramiento de la red en la calle Ferrocarril en Fadricas por 33.100 euros, una adjudicación que se produjo en marzo. Más de 37.000 euros se apuntó el contrato con Demomag para el mantenimiento y reposición de hasta 1.000 discos de señalización viaria que se sacó en abril.

En mayo se recurrió a esta fórmula para una actuación criticada por la oposición como el pintado de farolas, en cuestión por el fraccionamiento en pequeños contratos. En este caso por 38.677 euros. La situación de la iluminación también acapara otros contratos: como las obras de reparación de 60 báculos por deterioro cerrado en septiembre (14.620 euros) o la auditoría del estado de báculos de alumbrado público de septiembre (6.100 euros).

Esta opción administrativa se usa desde el Consistorio para cubrir servicios necesarios para la actividad de algunas instalaciones mientras no se cumple con la tramitación de un contrato mayor. Ocurre con el Teatro de Las Cortes, como se ha comprobado recientemente, al quedar desierta la primera licitación. Pero ya se recurrió a esta alternativa en septiembre para las actividades que estaban previstas en el coliseo isleño.

Otro ejemplo es la vigilancia y seguridad del Museo Camarón, que realiza Menkeeper Seguridad SL desde la apertura de las instalaciones con dos contratos de esta naturaleza, de julio (13.168 euros) y de noviembre (12.646 euros), pendiente de la formalización de un nuevo intento de adjudicación.

La redacción de proyectos a distintos profesionales es otro ámbito en el que se apuesta por este patrón, también para informes de sostenibilidad, para servicios topográficos o tasaciones. El suministro de impresoras, escáneres y material de oficina, de mobiliario, de vinilos para vehículos, de soportes para exposiciones, de material para obras y trabajos de mantenimiento; el suministro o el soporte técnico para cuestiones informáticas o tecnológicas; la contratación de decoración para fiestas como el Carmen, de actuaciones para citas culturales, de formación para sectores económicos, vecinos o personas mayores, o de organización de eventos deportivos; del servicio de audio y vídeo para actos oficiales, incluso de los plenos municipales; la impresión de folletos o carteles; o la entrega de material de protección covid, como pantallas de metacrilato para las mesas del personal o de mascarillas se incluyen en esta tipología de contratos.