En el centenario de Luis Berenguer

Hay algo ejemplar y conmovedor en las personas que, como Cervantes y Luis Berenguer, sintieron tempranamente la llamada de la literatura y alimentaron el rescoldo hasta ese momento mágico en que la estrella alumbra una obra maestra. Eso fue El mundo de Juan Lobón y las cinco novelas que le siguieron.

Como lectora he sido un furtivo de la serranía gaditana, un pescador miserable, un señorito cortijero desclasado e incomprendido, una mujer acosada por intereses y habladurías, una esposa en tierra de un marino ausente en Ultramar, y un hombre en crisis que se enfrenta a la vejez cuando el mundo ha cambiado tanto que no le queda más remedio que seguir siendo lo que ha sido.

Pero no solo he recibido estos dones, sino, como decía Stefan Zweig, el privilegio de estudiar el misterio de la creación artística: gracias a la generosidad de su familia, he podido asomarme al taller del escritor, reconstruir el momento en que "ve" la historia del furtivo, analizar los borradores de Leña verde (novela que se cruza con Sotavento), catalogar su biblioteca y estudiar qué subrayaba y qué escribía en los márgenes, qué recuerdo tenía de su infancia y familia, cómo justificaba las decisiones que había tomado en el Lobón para hacer verosímil el planteamiento narrativo, qué dudas le planteó el salto sin red a la narrativa faulkneriana en Marea escorada. Preparar la edición de El mundo de Juan Lobón para la colección Letras Hispánicas de Cátedra fue una aventura apasionante. En el centenario del nacimiento de Berenguer solo puedo decir "gracias, Luis, por compartir tu fuego". Sus cenizas conservan tu calor y su sentido.