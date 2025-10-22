El CEEI Bahía de Cádiz entrega los Premios al Emprendedor Local 2025 en San Fernando

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) Bahía de Cádiz ha hecho entrega en San Fernando de los Premios al Emprendedor Local 2025 en un acto al que han asistido su gerente, Miguel Sánchez-Cossío; junto a la alcaldesa, Patricia Cavada; la secretaria de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Carmen Romero; y el concejal de Promoción del Empleo, Jesús López.

Estos galardones, convocados por el CEEI Bahía de Cádiz, tienen como objetivo reconocer e incentivar el talento, la innovación y la creación de empleo en la ciudad, poniendo en valor el esfuerzo de los emprendedores isleños y su aportación al desarrollo económico local.

El Primer Premio, dotado con 1.000 euros, ha sido otorgado a Juan Ramón Ortiz Giménez, creador del proyecto Cookery School, una iniciativa de formación gastronómica orientada a fomentar hábitos de vida saludables desde la infancia.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentra el programa SALUD@rte, un proyecto educativo dirigido a estudiantes de primaria y secundaria que promueve la alimentación sana a través de desayunos saludables y talleres prácticos en colegios e institutos de la provincia.

Cookery School combina la educación alimentaria, la tecnología y la innovación, utilizando herramientas como la inteligencia artificial, robots de cocina y deshidratadores de alimentos, además de mantener una activa presencia en redes sociales donde comparten recetas y consejos con su comunidad.

El segundo premio, con una dotación de 500 euros, ha recaído en María de los Santos Moreno Fernández, promotora del proyecto Centro para Mayores Activos de Los Reyes, un espacio innovador que apuesta por el bienestar integral de las personas mayores desde un enfoque humano y participativo.

El centro, al que su creadora se refiere como "una experiencia vital para nuestros mayores, nuestros reyes", ofrece talleres personalizados y actividades adaptadas a través de la escucha activa, fomentando la creatividad y las relaciones personales, con una atención centrada en el contacto humano y evitando el uso excesivo de tecnología.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado en el acto "el papel fundamental que desempeñan las personas emprendedoras en la transformación de nuestra ciudad" y ha subrayado que "estos premios son una forma de reconocer el talento, la innovación y la capacidad de superación de quienes deciden poner en marcha un proyecto en San Fernando, generando empleo, valor y bienestar para la comunidad".

Asimismo, ha resaltado que "cada una de estas iniciativas representa el espíritu emprendedor que queremos impulsar: proyectos con propósito, con sensibilidad social y con una mirada puesta en el futuro".

Para Cavada, el objetivo "es consolidar una ciudad dinámica, moderna y abierta a la innovación, donde los emprendedores encuentren el apoyo necesario para desarrollar sus ideas y contribuir al progreso colectivo".

Entrega del segundo premio al Emprendedor Local del Año en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El Ayuntamiento de San Fernando, junto a otras instituciones, es patrono del CEEI Bahía de Cádiz, que tiene por objeto impulsar el emprendimiento local. Así, desde sus instalaciones en la ciudad, el CEEI actúa como un motor de apoyo al talento emprendedor, ofreciendo asesoramiento, acompañamiento y recursos a quienes desean transformar sus ideas en proyectos viables.

Su labor se centra en facilitar el camino de los emprendedores, proporcionándoles espacios, formación y servicios que favorecen la innovación y la consolidación empresarial.

El Centro de Empresas, ubicado en la calle Voluntario Realistas, esquina Luis Milena, cuenta con diez oficinas destinadas a apoyar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. Unas instalaciones modernas, cómodas y bien ubicadas, con zonas comunes e infraestructuras compartidas que facilitan el crecimiento y la consolidación de los proyectos empresariales.

170 nuevos negocios creados en el último año en San Fernando

Para la alcaldesa, estos premios convocados por el CEEI "forman parte de la estrategia municipal de apoyo al emprendimiento y la diversificación económica, que está permitiendo a San Fernando posicionarse como una ciudad dinámica, innovadora y con futuro".

En los últimos años, afirma, "el municipio ha experimentado un crecimiento constante en diversos sectores productivos, consolidando su tejido empresarial con más de 3.500 empresas activas". Además, señala, la creación de nuevos negocios ha aumentado un 30 %, pasando de 126 en 2021 a 170 en el último año.

Estas cifras -apunta- reflejan "el impacto de las políticas locales de apoyo al emprendimiento, como los incentivos fiscales, las bonificaciones en el ICIO o la tasa cero para la apertura de negocios de menos de 1.000 metros cuadrados, una medida pionera en la Bahía de Cádiz"

"Con todo ello, San Fernando continúa reforzando su marca ciudad como un espacio confiable y atractivo para la inversión, el desarrollo empresarial y la generación de oportunidades".