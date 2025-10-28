Cavada confía en que las obras del estadio de Bahía Sur se liciten de nuevo con agilidad: "No hay que modificar el proyecto"

El Ayuntamiento de San Fernando ha formalizado el trámite de desestimiento y ha puesto fin al segundo proceso de licitacion de las obras para la construcción del nuevo estadio de fútbol previsto en Bahía Sur, cuyo presupuesto supera los 14 millones de euros.

Tras pasar el lunes por la comisión informativa y por la Junta de Gobierno Local, la plataforma de contratación del sector público se ha actualizado este martes para incorporar esta última certificación habida cuenta de los errores detectados en el expediente, que comprometen el proceso de licitación.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha explicado este martes que espera que la nueva licitación de las obras se lleve a cabo con agilidad dado que simplemente se trata de subsanar un error. "No hay que modificar el proyecto, el proyecto está bien, aunque hay que volver a hacer todos los trámites", ha reconocido al ser preguntada por lo ocurrido con el proyecto del estadio, con el que -de eso no ha dejado duda alguna- no habrá marcha atrás.

De hecho, la regidora isleña espera que la tercera licitación de las obras se materialice "en unas semanas". Eso sí, con 16 meses de plazo que tiene el proyecto para este nuevo equipamiento deportivo -más los cinco de media que suele durar un proceso de licitación- la terminación de la obra, ahora sí, se escapa del actual mandato ya que, si no surgen más inconvenientes, se adjudicaría bien entrado el año 2026. Aunque desde el gobierno municipal se asegura que, ahora mismo, lo que le preocupa es desbloquear de nuevo la situación y conseguir que las obras se pongan en marcha.

"El nivel de exigencia que tiene el servicio de contrataciones de este Ayuntamiento es excelente", ha afirmado Cavada, que explica lo ocurrido en "una descoordinación" con Urbanismo al haberse remitido una propuesta desactualizada.

Con todo, ha asegurado, la decisión de dar marcha atrás con la segunda licitación se ha adoptado "para no tener que correr un riesgo innecesario" ya que los errores -aunque solo se trata de 38 euros de diferencia, además de menos con respecto a la cantidad que figura en el expediente- podrían afectar al procedimiento si alguno de los licitadores optara por reclamar. "Hemos querido ser exquisitos y evitar que ese error material pudiera utilizarse en este sentido", ha asegurado Cavada.