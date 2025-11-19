En marcha una campaña para visibilizar al empresariado femenino de San Fernando en el Día de la Mujer Emprendedora

El Ayuntamiento de San Fernando ha puesto en marcha una campaña en redes sociales con motivo del Día de la Mujer Emprendedora, que se celebra este miércoles 19 de noviembre. Esta iniciativa tiene como objetivo "poner en valor el trabajo, el esfuerzo y la aportación de las mujeres isleñas que han decidido emprender en la ciudad, así como de aquellas que han escogido San Fernando para desarrollar sus proyectos empresariales".

A través de esta acción, el Ayuntamiento quiere dar voz a diversas profesionales de distintos ámbitos "evidenciando la diversidad y riqueza del emprendimiento femenino en el municipio y mostrando cómo sus proyectos contribuyen a dinamizar la economía local", según explica en un comunicado.

San Fernando -apunta- presenta un 46% de emprendimiento femenino, frente al 42% de la media provincial, "lo que evidencia una tendencia positiva y un creciente liderazgo de las mujeres en la actividad económica y social de la ciudad". Este avance, para el Consistorio isleño, se manifiesta "con especial intensidad" en sectores relacionados con los servicios, el comercio y las actividades profesionales, "donde las emprendedoras destacan por su capacidad para innovar, crear empleo y adaptarse a un entorno en continua evolución".

En ese sentido, el emprendimiento femenino en San Fernando "refleja una tendencia positiva, lo que evidencia un papel cada vez más relevante de ellas en la dinamización económica y social del municipio".

En este sentido, la concejala de Mujer, Isabel Blanco, subraya en dicha nota que "las mujeres emprendedoras de San Fernando son un ejemplo de talento, capacidad y compromiso con el desarrollo de la ciudad". La campaña, de esta forma, "reconoce el valor de su trabajo y su aportación a la sociedad, pero también reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando políticas que garanticen un futuro más justo, inclusivo y con mayores oportunidades para todas".

San Fernando -afirma el Ayuntamiento isleño- "se ha consolidado en los últimos años como un entorno propicio para la creación de nuevas empresas, gracias a una estrategia municipal orientada a fortalecer sectores productivos clave y a crear un ecosistema local dinámico y atractivo para la inversión".

El concejal de Empleo, Jesús López, destaca también en el citado comunicado que "esta visión estratégica permite que la ciudad experimente un crecimiento constante en sectores como el industrial, empresarial, comercial, turístico y de servicios, favoreciendo una proyección de futuro cada vez más sólida".

Entre las medidas que han contribuido a este contexto destaca "la aplicación de bonificaciones fiscales y la ampliación de las ayudas al emprendimiento, que han duplicado su cuantía". Paralelamente, apunta, se han simplificado los trámites administrativos para facilitar el acceso a estas ayudas y promover que más personas puedan poner en marcha sus iniciativas empresariales.

El Ayuntamiento ha complementado estas políticas con inversiones en el espacio público, mejoras en la movilidad urbana mediante aparcamientos tácticos, actuaciones dirigidas a revitalizar los comercios del centro y una estrategia equilibrada para compatibilizar la actividad comercial tradicional con la del centro comercial Bahía Sur.

Ejemplos de talento femenino en la localidad

La campaña del Día de la Mujer Emprendedora incorpora testimonios de varias mujeres que representan el talento, la constancia y la innovación del tejido empresarial local. Entre los perfiles que se dan a conocer se encuentra el de Manolinda Cifuentes, con más de 30 años como administradora de fincas. Actualmente es presidenta de AFILA. Además, cuenta con una importante implicación en AMEP, la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Cádiz, donde es miembro y tesorera desde hace más de diez años.

Regla Ruiz proviene de una familia dedicada a la explotación de salinas. Ha sabido adaptar y compaginar la tradición de la Salina San Vicente, especializada en la producción artesanal de sal, con su formación como chef. Además, diversifica su actividad combinando la salina con negocios de venta de comida casera preparada.

Si se habla de empresa tradicional, también se destaca en la campaña, por ejemplo, a Cristina García, al frente de la histórica Librería Bozano, que este año celebra un siglo de actividad. En otros sectores, resaltan casos como el de Sara Parro, especializada en la organización de eventos; el de María de los Santos, responsable del Centro de Mayores De los Reyes; y el de Susana Ruiz, emprendedora que llegó desde otra localidad para poner en marcha en San Fernando su tienda Veintiséis, un ejemplo claro de la capacidad de la ciudad para atraer talento y nuevos proyectos.

Igualmente, recuerda el equipo de gobierno en la nota que San Fernando cuenta en la actualidad con alrededor de 3.500 empresas "siendo la tendencia al alza". Este avance -da por hecho- "está estrechamente vinculado a las políticas municipales que han impulsado la apertura y consolidación de nuevos proyectos, especialmente gracias a que La Isla es el único municipio del entorno que aplica una tasa 0 para la apertura de negocios de menos de 1.000 metros cuadrados".

San Fernando -recuerda- "ha reducido el desempleo en un 38,65% desde el inicio del actual gobierno, lo que supone 5.216 personas menos en paro". Solo en el último año, el descenso ha sido del 6,97% (641 personas menos).