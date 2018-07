"La obra del callejón beneficia a una familia que espera ocupar su casa"

En el mandato anterior se concedió una licencia a la familia en cuestión, explica la edil socialista, para la construcción de una vivienda pero que estaba condicionada para poder ocuparla a la ejecución previa por parte del Ayuntamiento de la urbanización del callejón. "Este compromiso no lo cumplió el anterior equipo de gobierno y esta familia lleva desde entonces viviendo en una casa de alquiler, pese a que tiene su casa construida desde entonces", añade. Según los detalles aportados por el gobierno local, en el mandato anterior no se reservó una partida del presupuesto municipal para acometer la obra de urbanización de este callejón que discurre por zona pública y es propiedad del Ayuntamiento. "Por eso, desde Desarrollo Urbano hemos querido buscar una solución a esta situación por lo que se ha destinado una dotación económica de la bolsa del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) para licitar la actuación. "Con esta obra la familia, que estaba esperando la actuación para poder tener licencia de primera ocupación de su vivienda en regla, podrá por fin disfrutar su vivienda y contratar los servicios de luz y agua", subraya la concejala. Márquez también ha indicado que esta actuación favorecerá a próximas familias que ya han comunicado su intención de residir en la zona. La adecuación de este vial "aumentará la calidad de vida de los vecinos de La Almadraba, un barrio que vivirá una transformación total gracias a los fondos de la estrategia Edusi".

Quejas vecinales en La Almadraba

La situación del barrio de La Almadraba se trató en una de las mociones que el pasado jueves se debatió en el pleno. La presentó el Partido Popular (PP), e incluía las quejas vecinales por los planes municipales con la pieza trasera de las viviendas, que no incluye su totalidad, entre otras cuestiones. Desde la formación se cuestiona que el proyecto previsto se haya modificado para quedar incompleta la solución dada a los vecinos, algo que desde el gobierno municipal niegan. "No se ha modificado excepto porque se ha eliminado la escollera prevista y se ha cambiado solería por hormigón", señaló el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero. Se actúa en la parte insalubre, llena de basura, no en el resto de pieza "que no es insalubre y es dominio público marítimo terrestre", añadió la alcaldesa, Patricia Cavada. El portavoz popular, José Loaiza, criticó los problemas de limpieza y mantenimiento de la zona de los que advierten los propios vecinos. Algo que la concejal no adscrita, Inmaculada López, considera que se repite en otras zonas de la ciudad. Loaiza cuestionó la realidad de la Fiesta del Cerro, que considera debe realzarse. "Los vecinos quieren que se impulse", insistió. El líder del PP también se refirió al Plan Especial de la zona que se aprobó pero que necesita ponerse en marcha, desarrollarse, para terminar con los problemas administrativos que tienen los vecinos.