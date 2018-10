Podemos critica los "horarios reducidos" de bibliotecas y salas de estudio

El coordinador de Podemos San Fernando, Ernesto Díaz, ha responsabilizado directamente al PSOE de “dificultar las jornadas de estudio de los estudiantes al mantener el horario reducido de las bibliotecas y sala de estudio una vez acabado el período de vacaciones”. Concretamente, el horario estival se mantuvo a lo largo del mes de septiembre, según la denuncia de la formación morada.

Díaz lamenta las dificultades que tienen los estudiantes en San Fernando que "no solo se encuentran con que no hay salas de estudio suficientes y falta de equipamientos, sino que además los horarios comenzadas las clases no se ajustan a sus necesidades”. Por eso, exige al gobierno municipal tenga en cuenta las necesidades de la juventud isleña y “no la obligue a irse de San Fernando para poder estudiar en un entorno adecuado". Podemos espera que iniciado octubre se haya vuelto al horario habitual -y ampliado-.

No es la primera vez que la formación se hace eco de los problemas de los jóvenes isleños con las dependencias para el estudio disponibles. De hecho, han reclamado en distintas ocasiones más inversiones en los barrios periféricos de la ciudad, “incluso hemos llevado a pleno con el grupo municipal la creación de más salas de estudio, necesarias en barrios como Bazán, La Casería o Camposoto", añade. En abril de 2017 fue aprobada una moción en este sentido a pesar de la abstención municipal, "pero que todavía no se ha llevado a cabo porque siguen insistiendo en centralizar los espacios de estudios, lo que no soluciona la falta de plazas ni la falta de equipamientos en diferentes zonas de la ciudad".

Hay que recordar que a mediados de agosto el Ayuntamiento ejecutó una obra para ampliar las plazas disponibles en el aulario de la calle Alsedo, que reabrió sus puertas apenas una semana más tarde concluidos los trabajos.