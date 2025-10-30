El Ayuntamiento hace efectiva la subvención de 110.000 euros para el albergue de San Vicente de Paúl en San Fernando

En esta semana en la que se celebra el Día Internacional de la Personas Sin hogar, el Ayuntamiento de San Fernando ha procedido al pago de una subvención nominativa de 110.678 euros a favor de la Sociedad San Vicente de Paúl, destinada a la prestación de alojamiento a personas sin hogar en la Casa Albergue Beato Federico Ozanam 2025. Un convenio que firmó la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a el presidente del Consejo de Zona de Cádiz de dicha sociedad, Francisco Holgado.

A esta cantidad se suma una subvención que ya se concedió de 28.000 euros destinada a financiar la reforma y mejora de las instalaciones del albergue, permitiendo ampliar las plazas de alojamiento de 40 a 50, cinco de ellas para mujeres.

El proyecto tiene como objetivo ofrecer alojamiento, manutención e intervención social a las personas en situación de sinhogarismo en San Fernando. Son plazas residenciales destinadas a hombres y cuatro a mujeres, aumentando en el periodo invernal con 10 plazas adicionales diarias, lo que representa un total aproximado de 7.770 estancias al año.

La concejala de Bienestar Social, Isabel Blanco, ha destacado que el Ayuntamiento "trabaja de manera constante para garantizar que todas las personas tengan acceso a condiciones dignas de alojamiento y atención social".

Hay que recordar que la intervención municipal ha permitido realizar mejoras significativas en las instalaciones del albergue, duplicando el número de camas, mejorando la accesibilidad y habilitando espacios para talleres y programas destinados a fortalecer la autoestima, la comunicación y el empoderamiento de las personas acogidas. Además, la entidad ha reforzado su capacidad de atención integral gracias a la colaboración del Ayuntamiento, que asegura la sostenibilidad del proyecto y la continuidad de los servicios.

Además del proyecto de la Casa Albergue, el Ayuntamiento de San Fernando ha financiado con 60.000 euros este año el proyecto Equipo de Calle, en colaboración con Cruz Roja, para atender a personas sin hogar en situación de extrema vulnerabilidad. Este programa ha contado con equipos profesionales que realizan rutas diarias por la ciudad para identificar, contactar y asistir a quienes se encuentren en situación de calle, garantizando atención digna, personalizada y eficaz.

Trabajo con otras entidades

Blanco ha destacado también la labor de otras entidades y redes de voluntariado de la ciudad, como El Pan Nuestro, subrayando que estas colaboraciones forman parte del "escudo social de San Fernando" y representan una verdadera inversión en justicia social.

De igual forma, Cáritas desarrolla intervenciones con excelentes resultados dirigidas a personas sin hogar, trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento a través del Proyecto de Atención Social a Personas Sin Hogar (PSH). Este programa ofrece acogida, información, orientación y atención social especializada, así como la derivación a recursos adecuados, incluyendo el Albergue Beato Federico Ozanam y otros albergues de la zona.

El proyecto también facilita el acompañamiento en la solicitud de diversas prestaciones sociales y asegura la coordinación con otros recursos locales, como los Centros de Tratamiento de Adicciones (CTA), servicios de salud mental, centros de salud y servicios sociales, garantizando así una atención integral y eficaz para este colectivo vulnerable.

Recuerda también el Ayuntamiento ha incrementado progresivamente sus partidas dirigidas al Tercer Sector, destinando en 2025 un total de 320.000 euros a subvenciones para programas sociales y mejoras de infraestructuras de entidades sin ánimo de lucro. Estas medidas no solo permiten mantener y modernizar los servicios esenciales para la población, sino que también fomentan la creación de empleo en el ámbito social y fortalecen la cohesión de la ciudad.

La concejala ha señalado que, pese a que San Fernando cuenta con un índice de sinhogarismo inferior al de otras ciudades, "el hecho de que haya siquiera una persona en esa situación obliga a emplear todos los recursos disponibles para brindarle una atención digna, eficaz y humana".