AxSí se suma a las reivindicaciones de los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales de San Fernando

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha lamentado que el gobierno local de Cavada deje a un lado las reivindicaciones y prioridades de los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales. Recientemente, la sección sindical de UGT de los profesionales que desempeñan su labor en estos espacios presentó alegaciones contra los pliegos del nuevo contrato para la gestión de los mismos, que se licitó el pasado mes de noviembre por más de 6,6 millones de euros. Lamentablemente, el gobierno socialista desestimó dichas alegaciones con la excusa de que se presentaron fuera de plazo.

“Desde AxSí nos solidarizamos con estos trabajadores y trabajadoras y compartimos sus inquietudes y preocupaciones respecto al fondo de sus reivindicaciones. El hecho de que no presentaran sus alegaciones en plazo no implica que no existan los motivos que las justifican. La realidad es que el listado de subrogación está alterado y que hay muchos datos erróneos en buena parte de los trabajadores. Además, el sindicato advierte de que hay retribuciones salariales en los pliegos muy infladas y que no se ajustan para nada con la realidad de los trabajadores. Lógicamente, estas anomalías causan gran incertidumbre entre estos profesionales, pues podrían verse traducidas en futuros conflictos laborales. Desde el gobierno local o la actual empresa concesionaria no se les ha aportado información sobre el prometido anexo con las correcciones del listado de subrogación. Solicitamos a Cavada que arroje certidumbre y transparencia a estos trabajadores”, señala Romero.

Preocupación por la piscina de La Magdalena

Del mismo modo, AxSí se suma a la preocupación de los trabajadores de la Piscina Municipal de La Magdalena ante las considerables grietas que presenta el edificio y que van a más, llegando a vallarse una zona del exterior por motivos de seguridad hace escasos días. El pasado mes de agosto se adjudicó por casi 12.000 euros un contrato para la inspección y estudio de diagnosis sobre patologías estructurales de esta piscina. El primer informe confirmó la existencia de daños en la integridad de la masa del hormigón y la corrosión de las armaduras, que habían sufrido una pérdida de sección superior al 20% y comprometían la seguridad estructural del edificio.

“Cabada y López Gil no pueden mirar a otro lado. El gobierno local socialista debe acometer con carácter de urgencia unas reparaciones que son necesarias para salvaguardar la seguridad de los más de 90.000 usuarios anuales de esta piscina. No actuar es irresponsable y temerario”, finaliza Romero.