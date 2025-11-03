AxSí San Fernando denuncia" la arrogancia del Cavada" respecto a la contaminación acústica en Las Cortes y exige "respeto a la Ley y a los vecinos"

El Coordinador de Organización Local de Andalucía Por Sí (AxSí) en San Fernando, Antonio Gutiérrez, ha denunciado públicamente la arrogancia y el silencio del gobierno de Patricia Cavada ante el grave conflicto de contaminación acústica que sufren los vecinos de la calle Las Cortes y su entorno, una situación que dura ya más de una década y que ha obligado a la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro a acudir a los tribunales para defender sus derechos fundamentales y reclamar un millón de euros a las arcas municipales por la negligente irresponsabilidad de Cabada.

El colectivo vecinal ha presentado un recurso contencioso-administrativo por la vía de hecho ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz ante la inacción del Ayuntamiento de San Fernando a pesar de las numerosas denuncias de los vecinos. “El abogado de los vecinos ha presentado reiteradamente escritos al Ayuntamiento solicitando el cese de la contaminación acústica y la adopción de medidas correctoras y ni una sola vez ha obtenido respuesta. Este silencio no es un olvido, es una forma de desprecio institucional hacia los ciudadanos que pagan sus impuestos y sufren esta situación cada noche”, ha declarado Gutiérrez.

El recurso judicial incluye más de 220 denuncias presentadas esta última década, todas ellas sin respuesta por parte del Ayuntamiento así como un informe acústico oficial que demuestra niveles muy por encima de la ley: 74,4 dBA por la tarde y 73,7 dBA por la noche cuando la normativa fija límites de 68 y 58 respectivamente. Gutiérrez considera que la actitud del Gobierno de Cavada demuestra “una soberbia política impropia de quien debe proteger a sus vecinos”.

“La alcaldesa no puede seguir presumiendo de sostenibilidad y convivencia mientras ignora un problema que afecta a la salud y al descanso de decenas de familias. Su silencio y su falta de empatía son una ofensa a todo el barrio y a la ciudad. Y defendemos el derecho al ocio, al trabajo y a la dinamización del centro. Pero igual de importante es el derecho al descanso, a la salud y al respeto de la Ley. El equilibrio entre ambos no puede lograrse a costa del sufrimiento de los vecinos”, afirma Gutiérrez.

AxSí recuerda que el Ayuntamiento tiene la obligación legal y moral de garantizar los objetivos de calidad acústica y que su pasividad está vulnerando derechos fundamentales y también ha mostrado su preocupación por las informaciones que apuntan a reuniones recientes entre la alcaldesa y las asociaciones de hostelería de San Fernando.

“Si esas reuniones son para buscar soluciones conjuntas, bienvenidas sean. Pero si son para eludir responsabilidades o presionar a los hosteleros para que el Ayuntamiento siga sin actuar, sería gravísimo. La señora Cabada no puede esconderse tras los empresarios para evitar cumplir con la Ley”, ha advertido Gutiérrez.

AxSí considera que el diálogo con todos los sectores debe darse con transparencia, equilibrio y respeto mutuo sin que el Gobierno local “use el argumento del empleo o del ocio como coartada para incumplir la normativa o pisotear derechos”. El dirigente andalucista ha subrayado que este conflicto no solo afecta a los vecinos, sino también al compromiso del Ayuntamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que constantemente es usada por este gobierno.

“Cuando se ignoran los informes técnicos, se menosprecia la participación ciudadana y se prioriza el ruido sobre el bienestar, se está incumpliendo la Agenda 2030”, señaló. En este sentido, recuerda que el ODS 3 (Salud y Bienestar) obliga a reducir los riesgos ambientales que afectan a la salud, como el ruido urbano; el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) exige planificar espacios donde el ocio y el descanso convivan sin conflicto; y el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) impone a las administraciones el deber de responder con transparencia y responsabilidad.

“Pedimos respeto a la ley y a las personas. Lo que viven estos vecinos es un ejemplo de cómo el poder político, cuando se vuelve arrogante, deja de servir a los ciudadanos. San Fernando necesita instituciones que escuchen, que actúen y que garanticen la convivencia, no un gobierno que se esconda o mire hacia otro lado”, ha concluido Gutiérrez.