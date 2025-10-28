AxSí reclamará en el Pleno mejoras para que la Policía Local de San Fernando "trabaje en condiciones dignas"

El portavoz municipal, Fran Romero, ha dado a conocer la moción que el Grupo Municipal AxSí llevará al próximo Pleno para exigir al equipo de gobierno la adopción de diversas medidas para mejorar las condiciones de la Policía Local de San Fernando. En primer lugar, los andalucistas solicitarán la puesta en marcha de un Plan Integral de Modernización y Refuerzo de la Policía Local y que se proceda a la equiparación salarial y retributiva de los agentes. Además, la moción reclama un Reglamento de Organización, Segunda Actividad y Servicios Extraordinarios; que se contrate con carácter inmediato una empresa especializada de Prevención de Riesgos Laborales; y que se constituya una Mesa Permanente de Diálogo y Seguimiento entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales de la Policía Local.

Por otro lado, AxSí exige con esta moción que se dote al cuerpo de los medios materiales, técnicos y de infraestructura necesarios, incluyendo la renovación completa de la flota de vehículos, la dotación de chalecos antibalas y equipamiento de seguridad personal, la reposición anual de uniformes y la modernización integral de las dependencias de la Jefatura.

La formación recuerda que la plantilla arrastra carencias estructurales, materiales y organizativas que se han cronificado con el paso de los años. De esta manera, el cuerpo cuenta actualmente con 91 efectivos para una población de casi 96.000 habitantes, muy por debajo de la ratio mínima de 1,5 agentes por cada mil habitantes que marca la Ley 6/2023 de Policías Locales de Andalucía. “A pesar de ello, el Gobierno municipal llegó a publicitar que más de 220 agentes velarían por la seguridad de la pasada Feria del Carmen y de la Sal, una cifra que no se corresponde con la realidad operativa, demostrando más preocupación por la imagen que por la veracidad y la planificación”, subraya Romero.

A esta falta de personal se suma un envejecimiento preocupante de la plantilla —con una media de edad de 50 años—, la ausencia de un reglamento de segunda actividad que permita adaptar los puestos a las condiciones físicas o médicas de los agentes para cuya regulación se estableció en 2007 un plazo de seis meses y una Relación de Puestos de Trabajo para toda la plantilla municipal completamente desfasada que perpetúa desigualdades retributivas. “Veinticinco años igualmente sin la debida Valoración de Puestos de Trabajo, lo cual por tanto supone inequidad retributiva, falta de transparencia, riesgos legales y judiciales, incumplimiento de la normativa de igualdad, ineficiencia organizativa y dificultad en la provisión de puestos”, recalca el portavoz.

AxSí detalla que el malestar crece ante la falta de planificación y de diálogo y que los representantes sindicales denuncian una gestión municipal basada en la improvisación, sin transparencia ni negociación real. De esta manera, los cuadrantes laborales son los mismos desde el año 2000, sin reflejar la realidad del servicio ni las compensaciones correspondientes por nocturnidad, festivos o servicios extraordinarios. “A ello se suma una orden interna que impide disfrutar de los días de asuntos propios durante Navidad, Semana Santa y otras festividades lo que vulnera derechos básicos y agrava el malestar”, indica Romero.

También se acumulan carencias materiales y de seguridad. AxSí explica que la flota de vehículos está obsoleta, faltan chalecos antibalas, defensas, linternas y uniformes completos, y las dependencias policiales necesitan una modernización urgente que garantice seguridad interior, zonas dignas de descanso y atención al público. Todo ello se agrava porque el Ayuntamiento carece de una empresa contratada de prevención de riesgos laborales y porque los abogados que asumen la defensa de los agentes llevan cinco años sin cobrar sus honorarios, lo que ha provocado su negativa a acudir a los juicios mientras no se regularice la deuda, dejando a los policías locales sin defensa jurídica efectiva.

“Los agentes de la Policía Local de San Fernando no piden privilegios, sino el cumplimiento de derechos básicos. Quieren trabajar en condiciones dignas, con medios adecuados, seguridad jurídica y un reconocimiento institucional que les devuelva la confianza y la motivación. Mientras otras ciudades del entorno han modernizado sus cuerpos, San Fernando sigue rezagada, atrapada en una gestión ineficaz que prioriza los titulares sobre las soluciones”, explica el portavoz.

“Consideramos que la seguridad ciudadana no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de los agentes, sino de una política municipal responsable, planificada y dotada de recursos. Apostamos por una Policía Local moderna, profesional, reconocida y motivada; una Policía con medios humanos y materiales suficientes, con planificación, con transparencia y con respeto. En definitiva, reafirmamos nuestro compromiso con una Policía Local digna, moderna y reconocida, que cuente con los medios humanos, materiales y organizativos necesarios para servir con eficacia, seguridad y orgullo a todos los isleños”, concluye Romero.