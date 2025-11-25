AxSí señala que el parque previsto en Fadricas II impedirá el acceso directo de la CA-33 con el polígono en San Fernando

El concejal del grupo municipal AxSí, Lolo Picardo, ha dado detalle de una de las mociones que la formación llevará al próximo Pleno, en este caso para exigir al gobierno local de Patricia Cavada la puesta en marcha de un plan integral de mejora del polígono industrial de Fadricas. Los andalucistas, a través de dicho plan, solicitan, entre otras medidas, la renovación completa del asfaltado de todas las calles del polígono; la reurbanización y adecuación de aceras, para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida; la instalación de pasos de peatones, semáforos y elementos de seguridad vial; la construcción de rotondas en los puntos de mayor peligrosidad; la mejora de la señalización vertical y horizontal; la reordenación del aparcamiento para impedir la ocupación de aceras; el Incremento de contenedores y el refuerzo del servicio de limpieza.

Con esta moción, AxSí también pide al gobierno municipal que refuerce la vigilancia y control en la zona para prevenir vertidos incontrolados y la práctica de botellones. Del mismo modo, los andalucistas exigen que se garantice la protección de los accesos actuales y futuros al Polígono de Fadricas, asegurando que ninguna actuación urbanística, incluido el parque de Fadricas II, comprometa la posibilidad de establecer un acceso directo desde la CA-33.

Por otro lado, AxSí solicita que se revise la ubicación y planificación del parque de Fadricas II, con el fin de compatibilizarlo con las necesidades estratégicas del polígono y sin impedir futuros accesos esenciales para su actividad comercial, y que se cree una mesa de trabajo permanente con la gerencia del polígono y representantes empresariales para coordinar las actuaciones necesarias y garantizar el seguimiento del plan integral solicitado.

"El polígono industrial de Fadricas constituye una de las principales áreas económicas y comerciales de San Fernando, siendo un motor fundamental de empleo y actividad para nuestra ciudad. Lamentablemente, su estado actual refleja un deterioro acumulado durante décadas que requiere una actuación urgente, planificada y completa. Recientemente, mantuvimos un encuentro con la gerencia del polígono y se nos trasladó la necesidad de acometer un arreglo integral del conjunto del polígono, algo que llevan reclamando desde hace años las empresas allí instaladas", explica Picardo.

El concejal de AxSí, Lolo Picardo, con el gerente de la comunidad de propietarios de Fadricas, José Ramón Arrocha / AxSí San Fernando

Los andalucistas afirman "que el asfaltado del polígono no se renueva desde 1998", excepto en la calle Ferrocarril, que fue la única ejecutada de forma íntegra. El resto, apunta AxSí, ha sido objeto únicamente de parcheos puntuales que no solucionan la degradación general del firme.

A esta situación se suma la ausencia de pasos de peatones y semáforos, que alcanza cerca del 90% de las intersecciones del polígono, generando puntos negros de peligrosa circulación, como los cruces de Frutas Vila o el del Tanatorio. La implantación de rotondas en estos puntos, insiste Picardo, contribuiría de forma decisiva a aumentar la seguridad vial.

En cuanto a la movilidad peatonal, "las aceras están rotas, hundidas, invadidas por vehículos o directamente inexistentes, sin adaptación para personas con movilidad reducida". Además, insiste el grupo municipal de AxSí, "la regulación del aparcamiento es insuficiente y provoca que muchos vehículos ocupen zonas peatonales". A ello, suma estas siglas "la carencia de contenedores, la insuficiente señalización vertical y horizontal, la presencia de vertidos incontrolados y la problemática de los botellones, especialmente en horario nocturno".

"En el ámbito de inversiones urbanísticas, es necesario recordar que en los fondos Edil se incluyó el proyecto del parque de Fadricas II -un proyecto presentado inicialmente en diciembre de 2021 a la Junta de Andalucía dentro del programa de regeneración de espacios públicos urbanos-, cuyo importe ascendía a 848.513 euros. Aunque esta actuación es una reivindicación histórica de los vecinos de El Pino, su ubicación prevista ocasiona un grave perjuicio para el futuro desarrollo del polígono".

"Los empresarios de Fadricas llevan más de 20 años reclamando un acceso directo desde la CA-33, fundamental para mejorar la movilidad, la seguridad y la visibilidad comercial tanto de Fadricas I como de Fadricas II. La construcción del parque en su localización actual bloquearía definitivamente esa posibilidad. Si este acceso ha sido difícil de conseguir durante dos décadas, su ejecución sería inviable si se construye el parque tal y como se ha proyectado", recalca el edil andalucista.

“El equipo de gobierno de la señora Cabada debe actuar con planificación y responsabilidad, asegurando la viabilidad del polígono y defendiendo los intereses de las empresas que generan empleo y riqueza en San Fernando. Y eso es lo que exigimos en nuestra moción”, concluye Picardo.