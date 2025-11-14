Aprobada la amortización de 13,4 millones de préstamos para “proyectos estratégicos” para San Fernando

Segundo Pleno extraordinario en lo que va de semana. El equipo de gobierno aprobaba este viernes una modificación de crédito de los presupuestos municipales para amortizar 13,4 millones de euros de préstamos suscritos hace pocas semanas con el objeto de dar cobertura financiera a proyectos que el gobierno local define como “estratégicos para la ciudad”.

La concejala de Gestión Presupuestaria y Tributaria, María Gómez, enumeraba entre estos proyectos la iluminación LED de La Magdalena o la piscina de verano. “Esta modificación les permitirá contar con una estructura financiera solida que permita su ejecución. Esta operación es un ejemplo de buena gestión económica. No generamos intereses, reducimos deuda y ganamos margen para seguir creciendo. En definitiva, maximizamos los recursos públicos y los dirigimos hacia donde realmente tienen impacto”, indicaba Gómez.

La oposición en bloque mostró su rechazo a esta modificación durante el debate plenario. De esta manera, la concejala popular, Inmaculada Marín, pidió elevar el préstamo municipal a la Subdelegación del Gobierno y al Tribunal de Cuentas por posible vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Por su parte, el concejal de VOX Ángel Aparicio puso en tela de juicio la creación de deuda ficticia por parte del gobierno local; mientras que el portavoz de AxSí, Fran Romero, criticaba hacer uso de dinero del remanente y de las partidas de personal para liquidar los préstamos.