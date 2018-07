El gobierno rechaza la alegación del PP "contra financiar servicios municipales"

La comisión de Hacienda tratará hoy las alegaciones que se han presentado a los presupuestos municipales de 2018 antes de su paso por pleno para la aprobación definitiva. La junta de portavoces dio el visto bueno para que precisamente esta cuestión vaya como asunto urgente a la sesión del jueves, en lugar de a un pleno extraordinario el viernes, "que era un gasto innecesario". El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, se refirió ayer a las dos alegaciones aceptadas por el mismo defecto de forma, pero también criticó la actitud del Partido Popular (PP) al que acusó de intentar poner en peligro servicios municipales por incluirlos en una alegación "para que no sean objeto de financiación municipal al considerar que no son de competencia propia". "Por normativa se tienen competencias propias, pero también se asumen otras por el bien de la ciudadanía", defendió el edil socialista.

"El PP dice que no se debe invertir en competencias que no son municipales, como el fomento de la creación de empleo", exponía Rodríguez, que detallaba que la formación hacía referencia a un global de créditos por valor de casi 8 millones de euros para este tipo de gastos (con un déficit de directo de 5,9 millones). Su propuesta, insistió, pone en peligro servicios que se ofrecen a la ciudadanía y actividades que generan actividad económica y empleo. El concejal de Gestión Presupuestaria ofrecía un listado de actuaciones y medidas que se engloban en esta política, como las partidas para el asesoramiento y apoyo a la mujer, la inversión en la escuela de adultos o la inversión en la escuela municipal de danza. "Es curioso que todos los años los grupos votamos en el pleno la prórroga de la continuidad de la escuela municipal de danza, y sin embargo ahora dicen que no podemos destinar una partida presupuestaria para su actividad", ironizó. Según las alegaciones del PP, prosiguió, el Ayuntamiento no puede invertir en juventud, ni en los mercados municipales (donde se desarrolla ahora el pintado el Mercado de San Antonio o la remodelación del Mercado Central), ni en los puertos deportivos (como la sede del club náutico de Gallineras o la retirada de lodos del club náutico Playa Casería de Ossio), ni en la oficina municipal de información al consumidor, ni en participación ciudadana, ni en eventos o actividades deportivas ("dejando así sin contenido los equipamientos municipales"), ni en actividades culturales o teatro, tampoco en actividades turísticas supramunicipales. "Es un disparate, una falta de responsabilidad política", responde el responsable de Desarrollo Económico a esta postura popular que se acoge al informe del interventor.

Las alegaciones se tratarán hoy en comisión antes del pleno del jueves

"Es muy llamativa, y no deja de sorprendernos, la actitud del PP, que aprovecha la presentación de alegaciones para poner en entredicho determinados servicios públicos que se vienen desarrollando por este gobierno y que ya se realizaban con gobierno municipales anteriores. Entra dentro de su lucha y labor de oposición, no hacen una propuesta en positivo, sino que dicen a todo que no, independientemente de que sea beneficioso para la ciudad", lamentó Rodríguez.

En torno a una veintena de alegaciones se han presentado, tanto del PP como de otras formaciones políticas y entidades, como los sindicatos. De hecho sólo dos se han atendido, referentes a la misma cuestión, que reclamaban el PP y el sindicato CSIF, por la falta de información del tipo de contrato del personal de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa). "Parece que el PP sólo se ha leído el informe del interventor, porque aluden a la falta de información del personal de Juventud que se recogía en el primer informe, y que ya se corrigió porque una página se había quedado fuera de la copia del expediente", criticó Conrado Rodríguez.