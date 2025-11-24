Alberto Salas presentará el jueves su tercera novela policiaca ambientada en San Fernando, 'Muerte en el Puente Zuazo'

El próximo jueves, 27 de noviembre, a las 19.00 horas en el Club Naval de Oficiales (General Pujales, 1) y con entrada libre, Alberto Salas Sánchez presentará su nueva obra de género policiaco con el título de Muerte en el Puente Zuazo.

Se trata de la tercera entrega de las aventuras del sargento Guimerá -tras Secreto en la salina y La maldición del búho de La Casería- que está ambientada en el San Fernando de la década de los 40, con tintes de thriller y un trasfondo costumbrista en el que aflora la pasión del autor por las cosas de La Isla.

En esta ocasión, el investigador de la benemérita tendrá que hacerse cargo de una investigación en torno a un cadáver encontrado en una casucha abandonada y cercana al histórico Puente Zuazo, miembro de una familia rota que sufre las secuelas de su participación en la Guerra Civil española.

Alberto Salas, además de sus novelas, tiene publicados otros libros, algunos de Semana Santa: Cargadores de la Isla, Anecdota­rio comen­tado de Se­mana Santa y Tra­tado sobre el es­tilo is­leño de carga. Los tres alcanzaron notables éxitos especialmente en el mundo cofrade de San Fernando.

La primera de sus novelas, que contó con gran aceptación por parte de los lectores, va por la quinta edición. La segunda de estrenar una segunda edición.