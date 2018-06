La edil no adscrita se plantea un nuevo proyecto municipalista

"Solo es una idea", sostiene Inmaculada López, concejala no adscrita, sobre la posibilidad de seguir en la política con un nuevo proyecto "municipalista" de cara a las próximas elecciones locales de 2019. Sin embargo, ofrece algunos datos: sería una lista sin siglas; dedicada a los interes de San Fernando, "solo para y por San Fernando", son sus palabras; aunque, reconoce, tirando hacia sus ideas de izquierda.

La edil ha estado en contacto con otras agrupaciones que ya se presentaron a los comicios municipales de 2015, "como los compañeros de Málaga", y ha surgido la posibilidad de apostar por el concepto en La Isla de la red de municipalismo que engloba las candidaturas a nivel andaluz. Incluso, reconoce, ya ha hablado con algunas personas de otras formaciones que en algunos casos se animarían . "Son personas que no son hooligans de sus partidos, que sólo tienen interés en el desarrollo de la ciudad, y no en los intereses de partido a nivel andaluz o estatal", detalla López, que prefiere no dar nombres por el momento hasta que no esté confirmado.

La concejala no adscrita tiene clara su postura, y dice que son la misma que ha aplicado en estos tres años. "No contemplo la idea de decir no a una propuesta -expone- porque venga de un partido concreto o sin plantear una alternativa, simplemente por hacer oposición".