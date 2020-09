Vox reclama que el gobierno de San Fernando se convoque la mesa del turismo

El grupo municipal Vox en San Fernando critica una vez más la falta de una estrategia de promoción turística por parte del gobierno municipal de Cavada, "que se ha puesto de manifiesto ante la crisis del covid-19. La formación se basa en las previsiones para septiembre y en los datos del verano.

La ocupación hostelera que la patronal (Horeca) prevé para San Fernando este mes es de 22,91% cuando en septiembre de 2019 fue del 65,33%. Frente a eso a nivel provincial, solo se esperan 4 puntos por encima. Además, agosto de 2020 ha finalizado con una tasa de ocupación del 53,37%, ocho puntos por debajo de la media provincial. En agosto de 2019, la ocupación fue del 82,87%.

"Estamos muy preocupados por la situación del sector turístico de San Fernando, de vital importancia para la economía de una ciudad que por desgracia cuenta con un sector industrial casi inexistente y cuyos principales sectores son el comercio y la hostelería. Las previsiones para el otoño no son nada halagüeñas para los hoteles de San Fernando. Este verano no se ha producido el efecto rebose que beneficia a nuestra ciudad con clientes que no encuentran plaza en Cádiz o Chiclana", comenta Carlos Zambrano, el portavoz de Vox.

Vox considera que la propuesta que lanzó en la campaña electoral sobre la creación de la Mesa del Turismo se debería llevar a cabo de forma urgente, y convocar en ella a todos los agentes turísticos de la ciudad, públicos y privados, para materializar las propuestas planteadas "y que sean necesarias para impulsar de una vez por todas un sector que puede convertirse en un importante sector económico para la ciudad si trabajamos todos unidos".

La compleja situación a la que nos enfrentamos requiere de un plan urgente a nivel nacional para salvar el turismo. Proponemos que la alcaldesa, Patricia Cavada, presione, junto a otras administraciones públicas, y nos ofrecemos a ser la voz de San Fernando ante el Gobierno central, para exigir un plan para la supervivencia del sector turístico. El plan debería incluir la suspensión del pago de cuotas a la Seguridad Social de autónomos y pymes", detalla la formación.