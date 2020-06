Vox propone el análisis de las aguas residuales de San Fernando para detectar restos de genéticos de covid-19

Vox ha presentado una propuesta para estudiar la posibilidad de que el gobierno municipal adhiera a San Fernando al programa de análisis de presencia de restos genéticos de covid-19 en aguas residuales. La formación presenta esta y otras mociones al pleno del jueves.

El portavoz de Vox San Fernando, Carlos Zambrano, ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está trabajando junto con el Ministerio de Sanidad y con el apoyo del CSIC y las comunidades autónomas en la puesta en marcha de una red de alerta de rebrote de covid-19 a través del análisis de las aguas residuales, para lo que se ha destinado de inicio 2 millones de euros.

"Es una oportunidad que, desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales localizada entre San Fernando y Cádiz, como las estaciones de bombeo correspondientes, no se puede desaprovechar, porque pone el foco en la prevención hacia un posible rebrote y conocer de cerca cómo ha afectado a la ciudad esta oleada de la enfermedad", insiste el edil.

Para ello Vox considera que tanto el Ayuntamiento isleño como el de Cádiz deben concretar una propuesta. En el caso de que no prospere la formación entiende que es necesario procurar estos análisis las aguas residuales de San Fernando, "en los puntos estratégicos que resulten más convenientes como estaciones de bombeos".

Otro tema que la formación lleva a pleno es la necesidad de seguir pendientes del cuidado de la ciudad como estrategia para atraer visitantes a San Fernando. "Cualquier inversión no será útil si la ciudad no presenta un aspecto atractivo, no será útil si nuestras calles no resultan agradables para el visitante y en eso todos los partidos estamos de acuerdo", destaca el portavoz, que reclama una especial atención al mantenimiento y la limpieza calles y zonas verdes, el estado de los contenedores y el alumbrado público.

"Elementos como plazas y jardines, contenedores de basuras, alumbrado, o aceras presentan, no en pocas ocasiones, un estado impropio de una ciudad que quiere vivir de un sector económico como el turístico", critica Zambrano. El estado de la calzada y los accidentes que puede provocar es otra de las cuestiones que deben atenderse, a su juicio.