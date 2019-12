Vox pide en el pleno ayudas para asociaciones como Voluntarios Isleños

Vox va a pedir en el pleno de mañana la creación de ayudas no económicas sino de aportación de mano de obra profesional y material para las asociaciones isleñas que se encarguen de ayudar a personas en situación de emergencia social y que necesitan actuaciones urgentes en sus domicilios. Esta atención es necesaria, explica el portavoz de la formación, Carlos Zambrano, para personas que por su avanzada edad o discapacidad, no pueden realizar ciertos tipos de trabajos de mantenimiento en sus hogares "llegando incluso a sufrir una situación de semiabandono social, porque estas personas no están en ninguna lista o estadística oficial".

Zambrano ha querido destacar la labor que desarrolla la Asociación de Voluntarios Isleños en la ciudad. "Realizan de forma gratuita pequeñas reparaciones en el hogar de personas que necesitan de ella, mejorando la calidad de vida de estos isleños con un pequeño esfuerzo en tiempo y coste irrisorio". "Cambiar una bombilla, arreglar un termo, o un grifo que gotea son situaciones que ciertas personas de la ciudad no pueden afrontar físicamente, de ahí nuestra propuesta", apunta.

El portavoz municipal de VOX ha hecho especial hincapié en la necesidad que tiene esta asociación isleña para estrechar lazos de colaboración con el Ayuntamiento "y crear conjuntamente un protocolo para que la administración local pueda colaborar conla entidad, de forma no económica, en especie o trabajos".