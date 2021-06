Voluntarios de Zero Waste continúan retirando basura del entorno del Parque Natural en San Fernando

En esta ocasión, la limpieza se ha llevado a cabo en la zona de los aparcamientos de tierra de Bahía Sur, cerca de los polvorines Fadricas.

En sólo unas horas, cuentan, han rellenado varias bolsas industriales de plásticos, latas, restos de envoltorios, vasos y bolsas de comidas rápidas ,mascarillas, botellas de vidrios, maderas.....

El colectivo ha mostrado su agradecimiento a los voluntarios que prestan su colaboración recogiendo basuras de zonas del entorno natural para evitar su degradación.

También ha lanzado un llamamiento "a quien corresponda" -ya sea el propio centro comercial o el Ayuntamiento, dicen- "ya que esta zona es muy concurrida por jóvenes que, una vez consumen comidas y bebidas, lo dejan todo tirado".

"No hay ni un solo contenedor de basura. Si no hay conciencia, esto seguirá igual. Por eso pedimos que se coloquen carteles recordando que estamos en entorno natural, que no se tire nada al suelo, así como emplazar a las distintas cadenas de comida rápida del entorno a que se recuerde al consumidor, que los vasos y envoltorios se tiren en las palpeleras o contenedores para no dañar al medio ambiente".