Upace San Fernando denuncia el robo de pantallas interactivas y ordenadores del aula de Educación Infantil

Hace algo más de una semana la Unión de Parálisis Cerebral (Upace) de San Fernando denunciaba la sustracción de la furgoneta con la que transporta a sus usuarios, finalmente recuperada. Era el último de una serie de tres robos que ha sufrido la entidad y que ha provocado que los niños de Educación Infantil y del Ciclo I de la Etapa Básica se hayan quedado sin el material tecnológico con el que dan clase. "Han desmantelado el aula de Educación Infantil", ha apuntado la directora, Ana Lorenzo. La asociación y los padres ya han planeado una serie de acciones para recaudar fondos y poder restituir los dispositivos necesarios para esta enseñanza adaptada.

El 13 de agosto y el 9 de septiembre sufrieron dos robos en el centro de Santo Entierro, en el centro educativo y en la unidad de día. "De la unidad de día se llevaron cosas poco significativas, porque estuvieron más tiempo en el colegio y desmantelaron el aula de Educación Infantil. Hicieron grandes destrozos, rompieron y tiraron puertas, entraron en el despacho de la directora, abrieron cajoneras", ha detallado Lorenzo.

"El valor del material sustraído asciende a unos 10.000-12.000 euros", ha apuntado la responsable de Upace San Fernando, que ha insistido, junto con el presidente, Antonio González, en el esfuerzo con el que la entidad se ha ido haciendo con estos dispositivos a lo largo de los años. "Imprescindibles para su educación", se llevaron dos pantallas interactivas de 65 pulgadas, que permiten a los niños dibujar, comunicarse, visualizar vídeos; 3 tablets, 5 ordenadores, 1 portátil y 2 pantallas de ordenadores. A eso se suman 1.000 euros que "nos costó la misma vida recaudar" y que iban destinados a la instalación de un parque infantil adaptado para el centro educativo y destinado para niños de 0 a 6 años.

Además de estos recursos también se sustrajeron otra pantalla, una tableta y un portátil que la Policía Nacional ha podido recuperar, actuación que ha implicado detenciones. El inspector jefe Javier Linares ha recordado que la adquisición de material robado es un delito. La investigación que continúa activa, ha advertido, no descarta nuevas detenciones. Desde Upace se hace un llamamiento a los ciudadanos para que avisen a la Policía si alguien les intenta vender alguno de estos dispositivos tecnológicos.

Las clases han seguido adelante a pesar de las dificultades por no disponer de estos recursos. "Estos niños son especiales, no se divierten y aprenden como los demás. No pueden leer un libro, no pueden usar un rotulador o no pueden manipular plastilina. Las pantallas digitales les permiten tocar, interactuar, escuchar música. Es vital para su aprendizaje", ha expuesto Trinidad Caballero, que hablaba en representación de los padres y madres.

Por eso, los progenitores y el centro se han movilizado para recaudar fondos con los que adquirir nuevos dispositivos. Bajo el nombre de Mi cole mola, "porque el cole es su segunda casa, van superfelices", preparan iniciativas como la venta de una papeleta o una gala benéfica de Carnaval. Camisetas y balones de fútbol, bonos de circuitos termales, cheques regalo en tiendas de moda, tatuajes son algunos de los regalos con lo que podrían hacerse quienes se hagan con uno de estos boletos. Incluso animan a empresas e instituciones a sumarse con más regalos. La Gala Benéfica de Carnaval se ha fijado para el domingo 14 de noviembre a mediodía y se celebrará en Yeyo Celebraciones.

El presidente de Upace San Fernando espera que los ciudadanos también colaboren con donaciones directas. Ponen para ello a disposición los números de cuenta de la entidad (ES42 0182 5640 9120 0169 7620; ES97 2100 8597 6521 0051 8090; y ES32 2103 4012 2133 1204 4964), además de lo opción de remitir el dinero por Paypal. Además hacen un llamamiento a las empresas por si quieren ayudar con material, especialmente las tecnológicas.

Desde el gobierno municipal muestran su disposición para colaborar con las iniciativas previstas. La concejala de Políticas Sociales, Virginia Barrera, ha defendido el valor de los materiales robados por la importancia que tienen en la educación y desarrollo de los niños. Las clases continúan sin esta tecnología esencial en su aprendizaje, gracias a la implicación de las profesionales, "las más veteranas que tuvieron que hacer la adaptación a las nuevas tecnologías y ahora han vuelto a lo de antes", ha aclarado Ana Lorenzo.