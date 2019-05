Upace San Fernando celebra mañana y el sábado con Carnaval su Verbena Pro Colonias

La Unión de Parálisis Cerebral (Upace) San Fernando organiza mañana y el sábado su tradicional Verbena pro Colonias, que alcanza ya su XXV edición. La cita será especial por la celebración de sus bodas de plata, pero también por el homenaje que se ha previsto de Juan Carlos Aragón. De hecho este evento solidario que se desarrolla en las instalaciones de San Entierro estarán presentes tanto su chirigota como su comparsa.

Mañana, a partir de las 19.00 horas, comenzará la fiesta, que contará con las actuaciones de las agrupaciones carnavalescas 'No es país para cuerdos', 'Si te digo lo que pienso', 'Los niños sin nombre', 'Los Quemasangres', 'La luz de Cádiz', 'Antología del Love', 'La Gaditanissima', 'La Manada' y 'El sábado me lo como enterito y el viernes me lo repito’.

La jornada del sábado tiene programadas actuaciones flamencas a partir de la una de la tarde y hasta las cinco. Y de nuevo a partir de las siete de la tarde se podría disfrutar de las actuaciones de agrupaciones de Carnaval como 'Er Chele Vara', 'Los Luceros', 'El marqués de Cádiz', 'Las cosas del destino', 'Cuarteto Brigada Amarilla', 'Un pasito a la izquierda otro pasito a la derecha', 'Los Carnívales', 'Antología del Sheriff' y 'Los de la cantera'.

Upace San Fernando también rendirá homenaje a la chirigota del Love, que anunció estos carnavales su retirada de las tablas y que ha colaborado con la entidad en numerosas ocasiones.