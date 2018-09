El Spli cuestiona la elevada cantidad para el contrato de los vehículos de Policía Local

El Sindicato de Policía Local Independiente (Spli) critica la excesiva cantidad, unos 292.000 euros, que el gobierno municipal destina a la futura licitación del contrato para 5 vehículos nuevos para el cuerpo en régimen de arrendamiento con opción a compra, que el equipo de gobierno ha anunciado. Con ese dinero, consideran los representantes sindicales, "se puede comprar más de cinco vehículos, y atenderse la insuficiencia de uniformidad reglamentaria y de chalecos antibalas, adaptados al nivel IV de alerta, que también se vienen demandado para la plantilla policial".

El Spli se queja de que el gobierno local se anticipa a una nueva compra "sin contar con los representantes de los trabajadores", e incumpliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Acuerdo de Funcionarios vigente, "al no garantizarse" el derecho de los funcionarios y funcionarias de la Policía Local a una protección eficaz y una adecuada política de seguridad, salud e higiene en el desempeño de la actividad pública. Se refieren a la visita de una inspectora de Trabajo durante este mandato para comprobar que la pantalla de separación de detenidos de los vehículos patrullas híbridos complica el desplazamiento de los asientos delanteros, siendo un riesgo no solo para la conducción y el conductor que lo maneja sino también para los usuarios de la vía. Esto podría suceder, advierte el Spli, con los cinco nuevos vehículo híbridos. Dos de los últimos vehículos híbridos que han sido retirados por finalizar los 48 meses del contrato de alquiler, de hecho, "no cumplían la normativa vigente". "No pasaban dicha ITV conforme al Reglamento General por su uso de servicio público y policial, sino que lo hacían como vehículo particular", indica el sindicato.