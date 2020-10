Sorpresa y críticas a Cavada tras convocarse para mañana la mesa de contratación para el pintado de los colegios

El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, ha expresado su asombro ante "la última muestra de falta de planificación" del equipo de gobierno de Patricia Cavada.

El edil andalucista explica que mañana, cuando está a punto de cumplirse un mes del inicio del curso escolar, tendrá lugar la mesa de contratación para los trabajos de pintura en centros de Educación Infantil y Primaria y escuelas de la ciudad.

"Los tiempos que maneja el gobierno local bipartito con respecto a los colegios son incomprensibles y vuelven a dejar muy claro que los asuntos referentes a Educación no forman parte de la extraña lista de prioridades de Cavada. ¿En qué cabeza cabe que un Ayuntamiento empiece a pensar en la licitación del pintado de los colegios isleños un mes después de que los alumnos hayan comenzados sus clases?", subraya Fran Romero.

Para el portavoz de AxSí, ésta es sólo "la última incongruencia" del gobierno local con respecto a este tipo de labores en los centros escolares. "En primer lugar, intentaron sumarle importancia a las labores de mantenimiento y adecentamiento que cada año se realizan de forma previa al inicio del curso escolar bajo el rimbombante nombre de Plan especial de entrada segura al colegio. Luego apuraron hasta el 7 de septiembre, tres días antes del comienzo del curso, para realizar unas tareas de limpieza y desinfección que, ante la actual pandemia de la Covid-19, se hacían más necesarias que nunca. Mención aparte merece el asalvajado aspecto con el que comenzaron las clases las zonas verdes y los patios de diversos colegios de la ciudad, como por ejemplo pasó en el colegio de La Casería", detalla.

Por otro lado, AxSí afirma que "esta es la actitud que se puede esperar de un equipo de gobierno que el pasado mes de julio, cuando ya se conocían las circunstancias que iba a provocar la pandemia en el retorno a las aulas, redujo en un 6% la partida municipal destinada a los colegios en el nuevo presupuesto".

"Un gobierno local que además no ha destinado a los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria ni un céntimo de euros del remanente positivo de Tesorería de este año, que asciende a 13 millones de euros, y que tampoco ha utilizado para este fin partidas presupuestarias que no se han gastado ni se van a gastar, por ejemplo, las relativas a ferias y otros eventos suspendidos por la Covid-19", detalla. "El compromiso del equipo de gobierno de PSOE y de Ciudadanos para con la Educación es nulo. Cavada no ha estado a la altura del inicio de un curso escolar que no era uno más, ya que la pandemia obligaba a extremar cuidados y labores de mantenimiento para mayor tranquilidad de unas familias, unos alumnos y una comunidad docente que se enfrentan cada día al clima incertidumbre que nos ha traído la Covid-19. Confiamos en que el gobierno local reflexione y que tome conciencia de una vez de que el bienestar de nuestros hijos es prioritario", concluye Romero.