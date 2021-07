Silvia Bouzo en concierto en San Fernando: "Es una presentación con banda, con un sonido fiel al original"

Silvia Bouzo presenta este próximo sábado su primer disco, Serendipia, en el Castillo de San Romualdo. Será a partir de las 22.00 horas dentro del ciclo Noches del Castillo y de la programación del Summer San 2021. Será el último compromiso de este verano, tras detectarle hace poco pólipos en las cuerdas vocales que le obligan a cuidar su salud. "No ha sido una decisión bonita, ni fácil", reconoce la artista isleña.

Mucho ha pasado desde que Bouzo se planteara grabar Vivir como si fuera carnavales, nombre previsto para su primer disco, hasta el alumbramiento del que finalmente se denomina Serendipia. El confinamiento, las restricciones, el empeoramiento de los casos de covid-19 y ahora su problema de salud no han impedido que al menos sea una realidad. "La verdad es que se ha truncado un poco lo que teníamos pensado. Con el confinamiento podríamos haber dicho: paramos. Pero en lugar de eso tiramos adelante con el proyecto, con la esperanza de volver a los escenarios", comenta la compositora.

El disco salió a finales de noviembre, principios de diciembre, pero la situación volvió a ponerse peor. "Llegamos a hacer la presentación en el Marambay y empecé a buscar fechas para seguir con las actuaciones pero al poco me detectaron los pólipos en las cuerdas vocales", detalla. Le da pena tener el disco ahí, con muchas ganas de defenderlo. Sin embargo, ha optado por cumplir con los compromisos que ya cerró en su momento y parar. "El último es este concierto del 31, después de algunas citas ya pasadas. Es lo único que voy a hacer durante el verano. No sé cuándo volveré porque hay que cuidar el instrumento del trabajo. No es una decisión bonita, ni fácil", comenta con resignación, consciente de que se juega su futuro.

Del pequeño acústico con el que mostró su primera propuesta musical hace unos meses pasa ahora, con alguna cita intermedia, a un concierto de más envergadura en el Castillo de San Romualdo. "Va a ser la presentación del disco con la banda, con un sonido más fiel a la producción original. No es como normalmente actúo, que voy con piano, guitarra, voz y ya está", expone.

Se sube al escenario en un formato distinto al de los certámenes en los que ha participado (el concurso del Pay Pay, por ejemplo) o la música en locales más pequeños, que "tienen otro tipo de encanto". "El aire que respiran es distinto. Puedes hablar de tú a tú con la gente, porque hay menos personas. Esto es casi nuevo para mí. El año pasado estuve en Bahía en Vivo, y esto es lo más parecido a eso. Es una responsabilidad distinta, se defiende el disco a lo grande, con todos los instrumentos", admite. La acompañarán Antonio Sánchez, que es el director musical, y toca el piano; José Carlos Lozada, a la percusión y la batería; José Luis Torrero, a la guitarra eléctrica; y Rafa Salado, al bajo.

Serendipia se grabó en Nashville Studio, después de un trabajo previo durante el confinamiento y una vez los dejaron salir. Hacer el disco entonces fue "algo inusual", según sus palabras, porque las normas que tuvieron que seguir hacían la situación diferente a otras ocasiones en que había grabado algún single. "Fue una experiencia muy bonita. Trabajamos mucho online, incluso hay cosas que con las restricciones no pudimos terminar y tuve que grabar en casa. Antonio Sánchez, también productor del disco, tuvo que grabar desde la suya. Cuando pudimos, nos juntamos. Hemos trabajado online y offline", recuerda.

Son trece canciones, cada una con una historia distinta, compuesta en momentos diferentes, nada que ver con hacerlas para un disco. "Forman parte de un disco por casualidad, por eso se llama así finalmente: Le puse una de mis palabras favoritas, serendipia, por lo que significa", explica.

Carnavales, la primera canción compuesta de este trabajo, es la "niña mimada". Después el favoritismo depende del estado anímico o de la situación que la autora esté pasando. "Las últimas que se componen también son a las que suelen tenerse más apego, por que hay muchas más ganas de defenderlas en directo, al no haber tenido el recorrido de las otras", añade. Un Vals para ti es la última creación, la última que entró en el disco para acompañar a Noviembre, A metros de ti o Pequeña Pirata. Los podrán escuchar los asistentes al concierto de Silvia Bouzo de este sábado en el Castillo.