AxSí pide a la Junta celeridad en la sustitución de las bombas del colegio Vicente Tofiño

El servicio municipal de saneamiento tendrá que actuar en los próximos días en el colegio Vicente Tofiño, por segunda vez en lo que va de curso escolar, para evacuar las masas de agua formadas por las intensas lluvias caídas el pasado 31 de octubre. Por eso el candidato a la Alcaldía de San Fernando por Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, solicita celeridad a la Junta de Andalucía en los trámites administrativos para ejecutar las obras de sustitución de las bombas del centro.

"Es cierto que se están dando pasos, pero también es verdad que no se están dando con la celeridad que hubiéramos deseado", reconoce el portavoz del grupo municipal andalucista. Romero recuerda que a finales de agosto la Agencia Pública Andaluza de Educación sólo había convocado, por poco más de 6.000 euros, la licitación de la redacción del proyecto,el estudio de seguridad y salud y la dirección de obra. A finales de septiembre, prosigue, la Junta anunciaba que invertirá 80.000 euros en esta actuación. "A este paso los alumnos y profesores del CEIP Vicente Tofiño seguirán un curso escolar más sin contar con la necesaria estación de bombeo y esa es una realidad que nos es difícil de admitir", deja claro.

El Vicente Tofiño no está conectado a las redes de saneamiento municipales, si no que vierte sus aguas mediante un pequeño bombeo al sistema del saneamiento de La Carraca. De hecho, desvela Romero, en esta última ocasión el Arsenal de La Carraca ha tenido que aportar una bomba de achique al colegio. “Ante la escasa prisa de la Administración Autonómica desde Desarrollo Sostenible se sigue actuando mientras no llega la solución definitiva”, concluye.