San Fernando trabaja con normalidad para el Carnaval y la Semana Santa a la espera de la evolución del covid

San Fernando sigue trabajando para la celebración de los actos de Carnaval y la Semana Santa ante la falta de datos sobre el covid-19 que en estos momentos obliguen a una suspensión inmediata. Desde el gobierno municipal se defiende la necesidad de continuar con la organización para cumplir los tiempos administrativos. Si la situación no permitiera, por ejemplo, los eventos carnavalescos la decisión se tomaría llegado el momento.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, hacía una petición de prudencia el pasado jueves a los ciudadanos sobre la celebración de las fiestas navideñas y las reuniones previstas. Su advertencia se dirigía al riesgo que supone para las fiestas de la primavera 2022 el aumento de contagios. En el caso de San Fernando, una vez pase este periodo festivo, en el horizonte se vislumbra el Carnaval, con los actos en la calle que se han mantenido en fecha (otros se han retrasado para hacerlo coincidir con la organización prevista por el Ayuntamiento de Cádiz en junio). Por el momento no peligran, dejan claro fuentes municipales. Se continúa trabajando para tener todo preparado, incluidos contratos que deberán formalizarse para el normal desarrollo de la fiesta. "No hay datos para anular o mantener estas citas, pero se debe llegar con todos los planes hechos. Si llegado el momento la situación sanitaria no es buena se tomará la decisión adecuada", insisten.

La misma postura mantienen por ejemplo para la Semana Santa, semana que las entidades cofrades continúan planeando. Ni siquiera el Consejo de Hermandades y Cofradías ha estudiado otro escenario que no sea la salida a la calle, por el momento, aunque dependerá de la evolución del contagio.

A corto plazo la duda señala a las cabalgatas de navidades, y más concretamente a la de Reyes Magos, cuya organización sigue adelante, al no existir ninguna indicación contraria del Gobierno andaluz y por el contrario se han dado recomendaciones, "poco concretas" a gusto de los dirigentes municipales. Hablan por ejemplo del término calle ancha, sin datos más específicos.