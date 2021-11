San Fernando presenta una campaña contra los estereotipos masculinos por el 25-N

No eres hombre... La campaña del Ayuntamiento de San Fernando por el 25-N, Día Intencional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dirige su atención a la población masculina para tratar de romper con los estereotipos que se mantienen en la sociedad sobre qué es masculinidad y que pueden desembocar en discriminación, desigualdad y violencia a las féminas. "No eres hombre si ejerces violencia psicológica", es una de los mensajes que lanza.

"No eres hombre si ejerces violencia vicaria", reza uno de los mensajes de la campaña que reposa sobre la imagen de un padre en familia. "Son imágenes potentes", defiende la alcaldesa, Patricia Cavada, sobre el contenido de esta propuesta municipal: hombres jóvenes, hombres mayores, hombres padres...

"Seguimos con la idea de la implicación de toda la sociedad, de los hombres. Le damos la vuelta a lo que es ser un hombre, el estereotipo de masculinidad, más agresivo, más desafiantes, si dices piropos callejeros... Nosotros le damos una vuelta de tuerca para desmontar la masculinidad que no contribuye a una sociedad igualitaria", explica la regidora. Por eso, no eres hombre si ejerces violencia psicológica. No eres hombre si ejerces violencia vicaria. No eres hombre si ejerces violencia física.

La intención es que los hombres también se conciertan en agentes activos en la búsqueda de la igualdad y la condena de la discriminación, de los micromachismos. "Como consecuencia de la actitud machista siguen muriendo mujeres, no se pueden perpetuar este estereotipo. Buscamos despertar un sentimiento de empatía con el mensaje, para que reaccionen la comunidad masculina y la sociedad femenina frente a cuestiones a las que quizás no se le den importancia pero después tienen consecuencia y que son realidades de la vida cotidiana", apunta.

Cavada recuerda el trabajo que en materia de igualdad se viene desarrollando como la mesa de violencia de género, como órgano consultivo; los talleres de igualdad en los centros educativos y la continuación de la apuesta por los barrios violetas forman parte de las acciones y políticas que se desarrollan. "Hay que esforzarse para generar cambios, porque son 37 mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas, con la consecuencia dramática de 21 menores huérfanos. Además de 6 menores víctimas mortales de la violencia de género. Nos muestra lo que tenemos que hacer. Hace unos días veíamos el asesinato en San Roque y la localidad se volcaba en el rechazo", expone.

Junto a esta campaña que busca visibilizar y concienciar que existe una realidad en el entorno en la que las mujeres sufren violencia en el ámbito familiar, el programa por el 25-N cuenta con otras acciones: algunas que se extienden durante todo el año, aclara la concejala de Mujer, Virginia Barrera, y otras alrededor de este conmemoración.

Así se seguirá trabajando en la formación de mujeres dentro de la iniciativa Barrios Violetas con la que se busca crear una red de identificación y acompañamiento. "Hay veces que hay miedo de acercarse a las instituciones, aquí se busca el refuerzo de otra mujer para que sea su protección antes de dar el paso de acudir a las instituciones". Con la implicación de la Federación de Vecinos y algunas asociaciones individuales se trabaja, por el momento, con 40 mujeres. También se mantiene la formación en igualdad en los centros educativos, y en concreto siguen los talleres de cuentacuentos en los que se analiza a través del cuento de Blancanieves y los enanitos, las emociones "para trabajarlas y evitar que se desarrollen estereotipos".

Por otro lado, para el día 24 está prevista que la concentración mensual se realice en el centro de adultos María Zambrano, junto a la asociación Marza, "se incide de nuevo en la educación"; y para el 25, una performance en el centro de congresos. "Será El Laberinto de los Espejos para demostrar que los estereotipos de hombres y mujeres pueden hacer que afrontemos de una forma la violencia de género", concreta Barrera.