"Estoy muy agradecido a La Isla, que me ha tratado siempre muy bien", aclara. "Lo que pretendo es que se arreglen estas cosas".

Recientemente, el Ayuntamiento anunció el compromiso de Renfe para renovar las instalaciones y colocar unos nuevos ascensores. Pero mientras esa actuación se lleva a cabo –recuerda David Navarrete– el problema persiste. De hecho, el ascensor que desde Pery Junquera, tras salvar los obstáculos del tramo del carril bici, permite subir hasta la pasarela que lleva a la entrada de la estación lleva –otra vez– cerca de un mes estropeado , lo que le obliga a tener que subir por una empinada rampa que no es adecuada para las sillas de ruedas.

No es el único problema de accesibilidad que se encuentra para llegar a al estación de tren de Bahía Sur, cuyos ascensores se averían en repetidas ocasiones como varias veces se ha denunciado.

La asistencia jurídica de su seguro lleva ahora la correspondiente reclamación, aunque –insiste– lo que reclama al Ayuntamiento es que se arregle de una vez este punto que conduce al puente de acceso a la estación para que no vuelva a ocurrir. "Tengo que seguir pasando por allí cada vez varias veces a la semana, cada vez que voy a coger el tren o vengo", lamenta.

Según David Navarrete, hace tiempo que acudió a las oficinas de Urbanismo para denunciar el mal estado en el que se encontraba este tramo. Le escucharon atentamente pero no se hizo nada por solucionar el problema.

Se trata, en realidad, de una parte del trazado del carril bici que discurre por la avenida Pery Junquera a la altura de Vilarrubí. No hay acera y al otro lado se extiende una pequeña bolsa de aparcamiento con vehículos que entran y salen y, sobre todo, con bordillos insalvables para una silla de ruedas, así que cuando viene desde su casa –en la zona de Hornos Púnicos– no le queda otra que circular por el carril bici, que en este punto está especialmente mal planteado desde sus orígenes –no hay sitio para peatones ni, mucho menos, para una silla de ruedas– y sumamente deteriorado. De hecho, de la plataforma verde apenas se ven unos restos en una superficie llena de baches y boquetes . Es, sin duda uno de los puntos negros más críticos de la cuestionada red de carriles bici que rodea el municipio.

"Me conozco todos los boquetes que hay en La Isla", dice David Navarrete , que sufre desde hace años una lesión medular que le obliga a ir en silla de ruedas. Conoce bien las barreras, porque forman parte de su vida cotidiana. Aunque su caso resulta especialmente sangrante. Debido al mal estado de la calle sufrió un accidente con la silla de ruedas en el pasado mes de agosto. No llegó a caerse –estuvo a punto al perder el control de la silla por las carencias del firme– pero la pierna se le quedó atrapada y se fracturó el fémur .

A la espera de la renovación de las escaleras y ascensores de la estación de Bahía Sur

La estación de Bahía Sur contará con unas nuevas escaleras y dos ascensores que vendrán a suplir a las escaleras mecánicas y fijas y los elevadores existentes en la actualidad y que tantos problemas ocasionan a los usuarios. Una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad a un medio de transporte importante.

Las averías y las incorrectas dimensiones –en el caso concreto de los ascensores– siempre han copado las quejas de los ciudadanos que hacían uso de estos equipamientos, especialmente en el caso de las personas con movilidad reducida por las muchas molestias que provoca estas circunstancias. Ayer mismo David Navarrete comprobaba que el elevador de la Pery Junquera no estaban en servicio. Las quejas por la falta de accesibilidad a la estación de Bahía Sur han sido constantes, desde los colectivos vecinales, sociales o incluso los partidos políticos. El tema ha sido tratado en varias ocasiones en el pleno municipal, y desde el equipo de gobierno se informaba de las conversaciones con Renfe para solventar estos inconvenientes.

Finalmente, hace casi tres semanas, la alcaldesa, Patricia Cavada, y la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, anunciaban que Renfe plantea una inversión de 1,5 millones de euros para dar respuestas a las mejoras necesarias en la estación de tren de Bahía Sur. La intervención atenderá a la necesidad de contar con ascensores que cumplan con la normativa vigente, especialmente en cuanto a las dimensiones del mismo. Los actuales no tienen las características y condiciones necesarias para las personas con movilidad reducida, en concreto para quienes se desplazan en sillas de ruedas, que ven cómo por la dimensión de estas no pueden entrar en el elevador. La obra implicará también un cambio de las escaleras de la estación, las que dan a la bolsa de aparcamiento y la parada de taxis. Esto permitirá eliminar la barrera arquitectónica que suponen los escalones que sortean el último desnivel.