San Fernando aún no ha resuelto las ayudas culturales a las que acceden las asociaciones taurinas

Las asociaciones taurinas están reconocidas por la normativa estatal como entidades culturales y pueden concurrir a las convocatorias de ayudas de este ámbito cuyas bases son genéricas. Es el caso de las subvenciones de la Concejalía de Cultura de San Fernando, que en cualquier caso "no se han resuelto todavía", aclaran fuentes municipales.

El gobierno local reacciona de esta forma a las críticas de Podemos por "seguir subvencionando a los toros en San Fernando" con "ayudas no públicas". La orden de subvenciones de Cultura, detallan, "no se ha resuelto aún", por lo que no hay adjudicatarios. Es difícil que se pueda informar de beneficiarios porque no los hay, dejan claro fuentes municipales. No es que se oculte información, es que se sabe quiénes se han presentado pero el procedimiento no ha culminado, añaden. Las entidades taurinas serán beneficiarias si cumplen los requisitos, abundan.

Sobre el evento del 25 de septiembre apuntan al uso del logo municipal por error puesto que la administración local no colabora en la cita. Cuando somos organizadores, patrocinadores o colaboradores está regulado, y no es el caso, defienden. La promoción digital está retirada, no así la cartelería impresa.