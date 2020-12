El gobierno de San Fernando aprueba la incorporación al sistema público sanitario de toda la plantilla municipal

AxSí se hizo eco de los argumentos de la junta de personal del Ayuntamiento, que rechaza la medida, y ha impugnado el acuerdo. "Denuncia falta de información previa, de audiencia, e indefensión. Hablamos de la salud de un centenar de trabajadores, y subrayan un menoscabo a sus derechos. Piden que se paralice el expediente e informes. Piden opciones. Es un derecho adquirido. Que se espere hasta abril nos parece insuficiente, porque hablamos de personal mayor vulnerable con enfermedades y patologías que verían interrumpido su tratamiento , porque el sistema público de salud no tiene información y más ahora en pandemia y con el sistema colapsado", señaló el portavoz andalucista, Fran Romero.

"Se ha mantenido en el tiempo para quienes se incorporaron antes del año 1993. Es un colectivo que ha quedado reducido, aunque en 2020 sigue siendo un grupo importante que supone un coste directo mensual para el Ayuntamiento que debe afrontar cada vez mayor gasto de medicamentos , porque asume ese coste", exponía el concejal de Presidencia. A eso se suma el coste económico indirecto de la gestión desde Recursos Humanos de los conciertos. "Este Ayuntamiento no dispone de un servicio médico que pueda evaluar la adecuación de los tratamientos. Tenerlo para unos 400 trabajadores no parece razonable", añadió.

El gobierno municipal de San Fernando ha dado el paso para prescindir de los conciertos privados de salud para una parte de la plantilla que pasará a partir de mayo al sistema público sanitario como el resto del personal municipal . En protesta, los sindicatos con representación en el Ayuntamiento no han acudido hoy al acto de homenaje al personal funcionario que se ha jubilado que cada año se organiza como despedida de este colectivo.

Los sindicatos hablan de "atropello"

"No nos vamos a prestar al circo organizado para supuestamente homenajear a nuestros compañeros/as que ya no forman parte de esta plantilla, cuando en verdad se trata de deshacerse de unos cuantos pins y de hacerse las correspondientes fotos para publicar en los medios de comunicación y en las redes sociales lo unidos que se sienten a los empleados/as, cosa que han demostrado con creces que es una gran falacia". Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento han mostrado de esta forma sus quejas contra la decisión municipal de que los funcionarios que tienen asistencia médica privada pasen al Régimen General de la Seguridad Social y por tanto al sistema público sanitario. "No les vamos a servir de fotocol para el lucimiento del modelito de turno de la Sra. alcaldesa, poniendo buena cara justo al día siguiente de que el equipo de gobierno haya pasado por encima de los trabajadores sin contemplaciones de ningún tipo", continúan en su comunicado.