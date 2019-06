"Si la administración deniega la autorización por no ajustarse a una determinada norma urbanística, habrá especificar e indicar al menos sucintamente qué concreto elemento, color, disposición del mobiliario propuesto incumple la norma aplicable. En cambio, en este caso concreto no se nos ofrece ni el menor dato concreto acerca de los exactos motivos que llevan a denegar la autorización, qué exactos criterios estéticos o de composición se aplican y se contravienen: de color, tipología o similar, lo que provoca nulidad al incurrir en arbitrariedad", expone en la demanda.

A pesar de ello, a Jorge Juan Moreno Visuara el Ayuntamiento le ha denegado la licencia para instalar la marquesina. Para desesperación de este hostelero, el área de Desarrollo Urbano ha tardado dos años y medio en resolver su petición . El decreto de Alcaldía, fechado en el pasado mes de marzo, al no existir ordenanza alguna al respecto alude al Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH) , una normativa genérica que por su propia condición no entra en estos detalles más allá de insistir en la accesibilidad y en la necesidad de velar por el paisaje urbano.

"Si es por el color, la pongo como ellos quieran"

No es que este hostelero de San Francisco esté empecinado en llevarle la contraria al Ayuntamiento en lo que a la estética de las terrazas se refiere. "Yo lo pongo del color que ellos quieran", advierte para dejar claro que no se trata de una cuestión de estética, ni mucho menos. Pero la especial ubicación de su establecimiento requiere de una estructura consistente, que resista tanto a los embates de Levante como del Poniente -a los que está especialmente expuesta la terraza en este punto- y que dé abrigo a la clientela. La propuesta que el área de Desarrollo Urbano pone sobre la mesa, más allá de la imagen, no da respuesta a este problema, que para este hostelero resulta clave. Tampoco, lamenta, se le ha ofrecido una alternativa tras haberse rechazado su solicitud. Es, simplemente, una cuestión que la propuesta municipal no contempla a pesar de ser un problema con el que no pocos negocios tienen que lidiar.