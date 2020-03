"¿Es necesario cortar el césped y podar palmeras en estado de alerta?". Es la pregunta que se hacen los trabajadores del servicio de parques y jardines, que reclaman al Ayuntamiento de San Fernando la aplicación de servicios mínimos dentro de las excepcionales medidas que el Consistorio ha puesto en práctica ante la epidemia de coronavirus. "Vamos a parques que están cerrados, a los que no va la gente porque está metida en sus casas a cambiar papeleras y limpiar áreas de juegos infantiles que no se están utilizando", advierten desde la plantillla, que no acierta a comprender porque el Ayuntamiento, en este caso, no aplica los servicios mínimos que sí ha puesto en marcha en otros servicios.

Son en total 23 trabajadores "y todos están en activo", lo que consideran que es exponerlos a un posible contagio sin necesidad.

La plantilla aclara que "no se niegan a trabajar" y reconoce que hay trabajos que necesariamente se tienen que llevar a cabo a diario, como el riego de algunas zonas o, como ha pasado en estos días a raíz del fuerte viento, la retirada de ramas y árboles caídos. Pero -insisten- otra parte de su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que los parques públicos están cerrados, puede esperar a que termine el estado de alerta.

"Incluso hemos planteado recuperar las horas cuando regrese la normalidad", apunta uno de los trabajadores.