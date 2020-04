Comienza una Semana Santa diferente e insólita que los isleños vivirán confinados en sus casas, pendiente de las últimas noticias sobre la evolución de la pandemia del coronavirus y la ampliación del estado de alerta por otros 15 días más que llevarán estas medidas excepcionales hasta finales de abril.

Hace ya tres semanas que el Consejo de Hermandades tomó junto a las cofradías de penitencia la decisión colectiva de suspender las salidas procesionales de la Semana Santa, un hecho inaudito para las generaciones actuales. De hecho, habría que remontarse 84 años atrás en el tiempo, hasta 1936, para encontrarse con una situación similar, aunque entonces se debiera a razones políticas.

Hace ya tres semanas que se sabe que no habrá Semana Santa -no, al menos, esa Semana Santa de procesiones y cofradías que se disfruta en la calle- y las hermandades lo tienen asumido, aunque eso no oculta que será una semana difícil para las emociones.

Es distinto, desde luego, a aquellas veces en las que la lluvia obliga a suspender una salida procesional poco antes de la hora prevista, cuando los pasos están montados en la iglesia y todo a punto para echarse a la calle. La pandemia ha ahorrado a los cofrades esa incertidumbre al arrasar desde hace días con cualquier posibilidad de salir a la calle.

Las cofradías, de hecho, predican con el ejemplo y rara es la que no recuerda a sus hermanos que hay que quedarse en casa. Es lo que toca.

"Es una Semana Santa distinta, que vamos a vivir desde casa", afirma el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, Manuel A. García López. "Pero creo que hay que valorar esta situación, que tenemos que extraer el fruto a esta Semana Santa que vamos a vivir en casa, con la familia".

Y recuerda: "No hay procesiones pero sí hay Semana Santa". De hecho, el presidente del Consejo de Hermandades anima a los cofrades a seguir la misa del Domingo de Ramos y el Triduo Pascual desde casa, a través de la televisión o por internet para vivir plenamente estos días de como católicos practicantes y como cofrades.

Manuel A. García López insiste en eso, en la enseñanza que los cofrades tienen que sacar de todo esto y en la respuesta que dan a la situación excepcional que ahora se vive a causa del coronavirus. Desde la junta permanente y desde las juntas de gobiernos de las hermandades esa respuesta se ha traducido ya en una campaña solidaria articulada a través de su vocalía de caridad: Juntos Sumamos, que ha conseguido aunar a todas las cofradías para reunir dinero para comprar guantes, hidrogeles, artículos de higiene y de primera necesidad para las entidades locales que trabajan con los más necesitados: el comedor benéfico El Pan Nuestro, el albergue de San Vicente de Paúl, Red Madre y Cáritas Diocesana. "No debemos olvidar que el Jueves Santo es también el Día del Amor Fraterno".

"Esta acción coordinada de todas las hermandades con el Consejo a través de su vocalía de caridad puede ser un punto de inflexión a la hora de realizar un esfuerzo conjunto de todos los cofrades", afirma el presidente del Consejo isleño. Se trata además, puntualiza, de "una acción doble" puesto que los víveres y alimentos se van a comprar a los detallistas de los dos mercados municipales, el Central y el de San Antonio, con lo que desde las hermandades se ayuda también a un sector que está también sufriendo las consecuencias de estas crisis del coronavirus.