Era una noche para despedir el verano en la playa de Camposoto, aunque amaneciera un sábado caluroso y dispuesto para los bañistas que abarrotaron el litoral isleño a lo largo del día. Era una noche que alargó la tarde de viernes que muchos disfrutaron y acompañaron hasta el último minuto para no perderse la fiesta. El See You Sun, la propuesta municipal que implica a los tres chiringuitos, con la que se dice adiós a la temporada estival de manera simbólica con la puesta de sol como principal protagonista de esos primeros instantes.

La gente había venido preparada para vivir el momento, con sillas y viandas listas para degustarse en un final de tarde y una noche que se prolongaría hasta la madrugada. Se había ampliado el horario de autobuses para ello, con el fin de que quienes quisieran acudir a la playa o irse de ella no tuvieran que coger el coche.

Al contrario que en la fiesta del Moonlight hace unas semanas, en esta ocasión pudieron lanzarse los farolillos del luz al aire. También hubo fuegos artificiales en torno a las once de la noche para deleite especialmente de los más pequeños.

Los chiringuitos se prepararon para cita cada uno con su propuesta musical. El chiringuito Antonio optó por el Carnaval y la antología de Los Piriñacas, que disfrutaron las familias. Para la ocasión se había preparado una mariscada bajo reserva.

En el Cactus Jack, el establecimiento del acceso 4, se notó un ambiente más juvenil, quizás atraídos por la música dj. Estuvieron el dj Doctor Davide con chill-lounge y deep, ante de dar paso al dj Rafa Quintero que pinchó música comercial y dance.

En el chiringuito Manito la ambientación musical la puso David Manito, que presentaba su segundo disco (Sígueme), y su banda. En esta ocasión estuvo acompañado por Javi Fajardo al piano, Raúl Escandón con la batería, Israel Medina en la percusión, Víctor Rosa con la guitarra acústica y española y Susi Castillo y Gema González que le hacían los coros.

El buen ambiente y la fiesta se mantuvo hasta bien entrada la madrugada con esta fiesta del See You Sun que cerraba el ciclo de eventos del verano. Desde el gobierno municipal se recuerda la buena acogida de la Noche en Blanco, el Moonlight, las Noches del Castillo o el concierto de Los 40 Summer Live. El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha puesto de relieve el poder de convocatoria que volvió a tener esta tercera edición del See You Sun el viernes durante la puesta de sol en la playa. "Hubo buen ambiente, música y un gran oferta gastronómica en los chiringuitos, suelta de farolillos y el espectáculo de fuegos artificiales que pusieron la nota más vistosa de la noche y nos sirvió para despedir uno de nuestros mejores veranos", destaca.

El edil socialista defiende "el buen funcionamiento de cada uno de los eventos organizados". Esto y los datos que manejan por ahora de ocupación hotelera en la ciudad confirman, a su juicio, que "el verano de San Fernando se está consolidando como una cita ineludible para los isleños, pero también para los visitantes que saben que prácticamente no hay un fin de semana en el que no hayamos ofrecido una actividad interesante desde el punto de vista cultural y de ocio".

La apuesta municipal se ha centrado, apunta Rodríguez, en contar con un calendario de citas amplio que llenara toda la temporada veraniega. "Sobre todo que estuviera bien repartido por toda la ciudad: desde el centro histórico y urbano que se llenó con la gran Noche Blanca y cada jueves con las Noches del Castillo, a la playa de Camposoto, una joya natural en el Parque Natural que además es uno de nuestros principales recursos turísticos y que cada es más conocida y visitada", detalla.

"Año tras año trabajamos para dinamizar nuestra ciudad, y por eso hemos diseñado una oferta cultural y lúdica, ambiciosa y atractiva que consolida a San Fernando como un destino turístico de primera y, por tanto, promueve la generación de actividad económica y de empleo en nuestra ciudad", comenta. Se refiere a desarrollar actividades "para impulsar el turismo y la cultura en la ciudad de la mano de los comerciantes y empresarios locales" a partir de fechas como el verano, Halloween, la Navidad, el Carnaval, la Semana Santa o la Feria. En este sentido, el concejal de Presidencia quiso agradecer a los empresarios su esfuerzo y colaboración para sacar adelante y hacer posible esta amplia oferta que dinamiza la ciudad. "El comercio y la hostelería, tanto en el centro de la ciudad como en la playa, han sido grandes aliados y partícipes de este éxito", insiste.

El edil también ha querido felicitar por su trabajo a los concejales y al personal municipal que "han redoblado esfuerzos para lograr que los eventos de este verano hayan sido un éxito de público, pero también de organización".