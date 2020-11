Profesionales sanitarios del hospital de San Carlos -entre ellos, algunos de los enfermeros que trabajan en las dos plantas para tratar a los pacientes con covid que tiene el centro- han mostrado a este periódico su malestar e indignación ante la denuncia sindical lanzada el pasado domingo por la delegación sindical de Autonomía Obrera y CGT, que aseguran que es totalmente falsa.

Consideran que esta denuncia sindical, lejos de ser de ayuda para los trabajadores, cuestiona abiertamente el trabajo que se lleva a cabo en estas plantas y la atención que reciben los pacientes que allí se atienden, la mayoría de ellos personas de avanzada edad, procedentes de distintas residencias y afectadas por diversas patologías además de por el virus. El mensaje que se ha lanzado a través del comunicado Autonomía Obrera y CGT -lamentan- es que "se maltratan" a estos pacientes tan vulnerables y que hay una "mala praxis" por parte de los profesionales, algo que -insisten- es rotundamente falso.

Personal de hospitalización ha mostrado su "impotencia" ante la denuncia de un sindicato que, aseguran, no tiene peso alguno en el hospital y a la que se ha sumado enseguida otras formaciones políticas sin pensar en el daño que han causado a los propios trabajadores y a las familias de los pacientes. De ahí que pongan en duda la finalidad que se persigue realmente con estas denuncias sindicales, en las que se han distribuido a los medios de comunicación fotos (este periódico optó por no publicarlas) en la que se aprecia a un paciente en una cama cuyo modelo -afirman- no se corresponde con los que existen en San Carlos.

La supervisora de la unidad, Alicia Crespo Espinosa, confirma esta cuestión de las fotografías que no se corresponden con San Carlos y comunica que va a solicitar a los servicios jurídicos del hospital que levanten las oportunas diligencias por la publicación, no solo de fotos no contrastadas, sino de omisión de auxilio si se declararan como verdaderas.

"Son pacientes que no pueden tener a su lado a los familiares, solo nos tienen a nosotros en estos momentos, que para algunos son además los últimos de su vida. Y los que estamos trabajando en estas plantas nos estamos desviviendo por ellos y haciendo todo lo que está en nuestra mano", afirma una de las enfermeras de la planta. Sin embargo, lamenta, "gracias a la denuncia de este sindicato la gente habla ahora de maltrato a los pacientes y de mala praxis, es indignante". "Y lo peor -advierte- es qué pensarán ahora los familiares, esas personas que tienen a sus padres o a sus abuelos en nuestras manos. No es justo", afirma.

El personal de hospitalización del Hospital de San Carlos ha mostrado en un comunicado su rechazo a las denuncias del sindicato CGT y Autonomía Obrera y advierten de que ambos sindicatos no han contrastado esas denuncias con el colectivo. "Este hospital no cuenta con una única planta de pacientes", ponen de ejemplo como una de las cuestiones que no se corresponden con la verdad. Actualmente están funcionando dos plantas (la 7 y la 8) cada una con 22 camas. "Nos gustaría también destacar que estas no son plantas de pacientes covid como ellos los llaman, sino que son plantas de hospitalizacion de pacientes de medicina interna cuya patología o patologías de base se han visto agravadas por la infección por covid", detallan. De hecho, apuntan a que son un grupo de pacientes con el que ya llevan trabajando desde hace 4 años "y que por lo tanto sabemos cuáles son los cuidados necesarios que debemos dar. Nadie mejor que nosotros, estamos más que sensibilizados con ello".

Los trabajadores de hospitalización se muestran especialmente molestos por las quejas emitidas sobre el personal y sus cuidados. Entre otras cuestiones, señalan que los turnos de 12 horas son los que se realizan desde hace 4 años, por lo que no ha sido impuesto por nadie sino aceptado, "tanto es así que es uno de los motivos por los que los profesionales solicitamos estar en este hospital".

El colectivo reconoce que la situación excepcional que se vive por la pandemia ha llevado a un exceso de contratación de personal con pocos años de experiencia profesional lo que no significa, dejan claro, poco formado. "La mayoría de ellos han demostrado tener sobrada experiencia en el manejo de estos pacientes por lo que nos hemos sentido gratamente apoyados. No todo va en los años de tiempo trabajado sino en las ganas de trabajar y así lo hemos notado", resaltan.

Tampoco es cierto, insisten, que se les haya impuesto la reutilización de los equipos de protección individual (EPIs). Por el contrario, "en múltiples ocasiones se nos ha insistido por parte de nuestra supervisora en la obligación de desecharlo por el riesgo que ello conlleva. Y así es como lo hacemos", comentan.

En cuanto a los medios de sujeción de los pacientes, indican que en el caso de que algún paciente lo necesitara, porque gran parte de ellos son paciente con deterioro cognitivo o alteración del nivel de conciencia, los compañeros celadores siguen los protocolos del Hospital Puerta del Mar y del propio Hospital de San Carlos "con material específico" y dejando "constancia en la historia clínica del paciente".

Los trabajadores se quejan de que "se ha puesto en duda nuestra profesionalidad acusándonos de haber actuado con mala praxis e inexpertos", cuando ninguno de los delegados de estas organizaciones sindicales (Autonomía Obrera y CGT) "se ha acercado a nuestra unidad para contrastar los hechos".