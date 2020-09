La paga del Covid para la plantilla municipal, la crisis y el descontento ciudadano

El pleno aprobó el jueves el pago de la productividad por el Covid a la plantilla municipal -con distintas cuantías en función de su grado de exposición e implicación durante el estado de alarma- con los votos a favor de PSOE, PP, Cs y Vox y las abstenciones de AxSí y Podemos, que a pesar de compartir el abono de esta prestación económica extraordinaria lamentaron que la medida dejara atrás al personal de las concesionarias -limpieza, jardines, alcantarillado- a pesar de que ha estado "muy en primera línea" durante las semanas del confinamiento.

Pero este amplio consenso que suscitó entre los grupos este reconocimiento extraordinario a los trabajadores del Ayuntamiento isleño no impidió que, durante el debate, la oposición se hiciera eco al palpable rechazo y descontento que la medida planteada por el equipo de gobierno -y pactada con los sindicatos- ha suscitado entre una ciudadanía que en los últimos meses se ha visto sacudida por los efectos de la crisis económica que arrastra el coronavirus: cierre de negocios, ERTES y ERES, aumento del desempleo y un panorama de incertidumbre que todavía sacude al sector privado.

A ello sumaron grupos como AxSí y PP el incremento de la presión fiscal que han sufrido inoportunamente los isleños este año, con la subida del 6% del IBI y el pago de la tasa consorcial, impuestos que en la mayoría de los casos se ha tenido que empezar a abonar durante el verano.

De ahí que el pago de la productividad a los trabajadores municipales, que gozan de estabilidad laboral, haya soliviantado a no pocos vecinos y haya desencadenado un aluvión de críticas que la oposición no dudó en rescatar durante la sesión.

Eso sí, nadie -ninguna sigla- se atrevió a poner en duda el trabajo de la plantilla municipal durante estos meses tan complicados. De hecho, todos ellos coincidieron en reconocer y felicitar a los servidores públicos por su dedicación, como el resultado de la votación puso poco después en evidencia.

En lo que sí insistieron es en que la percepción que tiene la sociedad isleña es totalmente contraria porque además ha sufrido el obligado cierre de las dependencias y servicios públicos, la saturación de las líneas telefónicas, la excesiva espera para ser atendido que a veces ha acompañado a las citas previas...

"Todavía hoy no hay un autónomo que haya recibido un céntimo", apuntó en este sentido el portavoz de AxSí, Fran Romero.

Desde Vox, Carlos Zambrano, señaló que no se ha sabido trasladar a la ciudadanía el trabajo desempeñado por la plantilla municipal, lo que a su juicio había suscitado esa reacción de rechazo.

Y por parte de Podemos, Ernesto Díaz apuntó que la situación generada por el Covid había sobrepasado a la plantilla a pesar de su esfuerzo. "Los servicios municipales han estado saturados por la situación y la ciudadanía no lo ha entendido. Por muchas horas que se trabajaba, no se llegaba. Y ese trabajo no ha tenido el reconocimiento de la ciudadanía", advirtió.

Por su parte, el PP señaló la conveniencia de que dicha compensación económica extraordinaria que se va a abonar a los trabajadores municipales se equilibrara con una rebaja de la presión fiscal -de los impuestos- para los isleños dados los efectos que arrastra la crisis del Covid para sus bolsillos.